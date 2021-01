2021 kar manzaraları

Üç gündür ilimizde etkili olan kar yağışı giderek etkisini artırırken, her zaman olduğu gibi ilimizin her yerinden muhteşem kar manzaraları geldi. Abant’tan Kartalkaya’ya, Bolu Dağından ilçelere kadar her yer beyaza büründü.