2021 kar manzaraları

Haber.Erdal Tanrıverdi

ABANT TABİAT PARKI

Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler karın keyfini çıkardı. Kar yağışıyla beyaza bürünen Abant Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.Her mevsim ayrı görsel şölen sunan Abant Tabiat Parkı'nda, 3 gündür etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Abant'a Bolu ve çevre illerden gelen günübirlikçi ziyaretçiler, karın keyfini çıkardı.

BELEDİYE SINIFTA KALDI

Mudurnu ilçesine karla mücadele çalışmaları yapılsa da ana arterlerde kar ve buzlanma çok sayıda maddi hasarlı kazaya neden oldu. İlçede 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.Mudurnu Belediyesi ile Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı karayolları ekipler, karla mücadele çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, ilçe merkezindeki sokak ve caddelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparken, karayolları ekipleri ise ilçenin diğer ilçe ve illerle olan bağlantı yollarında çalışma yürütüyor.

KARTALKAYA BİLDİĞİNİZ GİBİ

Hafta sonu tatilini Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da geçirmek için seyahat ve konaklama izin belgesi alan ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Köroğlu Dağları zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde son günlerde etkisini artıran yağış ve yapay karlamayla birlikte kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.Hafta sonu tatilini Kartalkaya'da geçirmek isteyen turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi seyahat ve konaklama belgelerini alarak otellere akın etti.

SICAKLIk - 21,8 DERECE

Türkiye'de dün gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21,8 dereceyle Bolu'da ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesiyle Bolu'da aşırı soğuk meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonunda hava sıcaklığı sıfırın altında 21,8 derece olarak kaydedilirken, Abant Gölü ise sıfırın altında 17,9 derece ile ikinci sırada yer aldı.

BOLU DAĞI ANYI

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Bolu Dağı'nın Düzce kesimi, drone ile havadan görüntülendi. Kentte 3 gün önce başlayan kar yağışı, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile yüksek kesimlerdeki Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere'de etkili oldu. Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Bölgede tesis işleten Ferda Yıldırım, yaptığı açıklamada, Bolu Dağı'nın doğal güzellikleriyle eşsiz bir yer olduğunu söyledi. Kar yağışının bölgenin güzelliğine güzellik kattığını anlatan Yıldırım, "Buranın havası, suyu ve eşsiz manzarası, müşterilerimiz tarafından tercih konusu oluyor. Beyaz gelinlikle beraber daha da güzel manzara oluşturuyor. Kar yağışı bizi memnun etti. Ekipler sürekli çalışarak yolun kapanmasına izin vermiyor." diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri, bölgenin gece saatlerinden itibaren yeni yağışın etkisi altına gireceğini bildirdi.