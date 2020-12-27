2021 takvimleri vatandaşlara dağıtıldı

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanlığı, 2021 yılı için takvim çalışması yaptı. Hazırlatılan 2021 takviminde Belediye Başkanı Fatih Kavak öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar, belediye hizmetleri ve hayata geçirilecek projelerin görsellerine yer verildi. Hazırlatılan takvim ve hijyen setinin bulunduğu paketler belediye ekiplerince ev ev dolaşılarak dağıtıldı.

Başkan Fatih Kavak yaptığı açıklamada, “Belediyemizin 2021 yılı takvim çalışmasını tamamladık. İnşallah felaketlerin, hastalıkların son bulduğu bir sene olur inşallah. Takvim ve hijyen seti dağıtımımızı belediye ekiplerimizin özverili çalışmaları ile gerçekleştirdik. Her şey Seben için” dedi.