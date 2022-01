2021 yılı böyle geçti-1      

Haber: Ceylan Beykoz

GEREDE BELEDİYESİ´NDEN KİRACILARINA MÜJDE

Gerede Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Belediye Meclisi’nde gündeme alınan karar, belediye mülklerinin kiracılarını sevindirdi.

Gerede Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri konulu genelgesi gereği; Gerede Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedellerin; Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen iş yerlerinden tahsil edilecek bedellerden 2020 Aralık ayından itibaren 4 ay süre ile %50 indirim yapılmasına ve Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerden, faaliyette bulunmadığı dönemler arası kira ücretlerinin alınmamasına ve ayrıca faaliyette bulunmadığı süre kadar sözleşme sürelerinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi. Pandemi sürecinin başladığı ilk günden bugüne esnafını ve vatandaşlarını yalnız bırakmayan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatı doğrultusunda Gerede Belediyesi Belediye Meclisinin 2021 yılı Ocak Ayı toplantısında alınan karar, Belediye mülkiyetinde bulunan esnafları sevindirdi. Esnaflar “Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte bizleri yalnız bırakmayan ve her zaman yanımızda olan Gerede Belediye Başkanımız Mustafa Allar’a ve alınan karardan dolayı Belediye Meclisine teşekkür ederiz” dediler.

DEV PROJEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın projeleri arasında yer alan dev projede de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

İlçeye Turizm açısından çok büyük katma değer sağlayacak B Tipi Mesire Alanı projesinde çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında; Yapay göl, Macera Parkı, Uçan bisiklet yolu, Kır kahvesi ve diğer çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanmak üzere devam ediyor.

Proje tamamlandığında, Orman İşletmesinden tahsis olarak alınan alanda; Kır Lokantası (250 M2), Kır Kahvesi (250 M2), Uçan Bisiklet Yolu, Macera Parkı, Zıpline, Biyolojik Gölet (680 M2), 50 Adet Piknik Ünitesi, 3 Adet Çocuk Oyun Alanı, İnteraktif Oyun Grubu, 27 Adet Altıgen Kamelya, Gezinti Ve Araç Yolları, Kayak Pisti Ve Suni Tepe, Mescit-Duvar Saati (2 Adet), Wc (1 Adet), Giriş Takı-Güvenlik Binası, Aydınlatma Üniteleri ve Cep Otoparklar yer alacak.

KENT MÜZESİNDE ÇALIŞMALAR SONA YAKLAŞTI

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın projeleri arasında yer alan kent müzesinde tefrişat çalışmaları devam ediyor.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansına sunulan hibe projesinin kabul edilmesi ile birlikte başlatılan çalışmalar sona yaklaştı. Kent Müzesi tefrişat çalışmaları kapsamında; Daha önceki müzede yer alan müze materyalleri kent müzesine taşındı. Müzenin yerleşim planı ile ilgili çalışmalar ise sona yaklaştı. Kent Müzesinin ön ve arka kısmında çevre düzenlemesi ve otopark çalışmaları tamamlandı. Kent Müzesinin iç kısım yerleşim planının tamamlanmasının ardından yakın zamanda kent müzesinin açılması hedefleniyor.

Kent Müzesi tamamlanarak hizmete girdiğinde; 4 adet sergi salonu, kafeterya ve dolaşım sergi alanları yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulacak. Kent müzesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler sesli sistem aracılığı ile sergi alanlarında yaptıkları ziyaret esnasında Türkçe ve farklı dil seçeneklerinde Gerede ile ilgili tarihi bilgilere ulaşacaklar.

ARASTA GÜN SAYIYOR

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın hayali olan ve şehir merkezinin siluetini değiştirecek olan arasta hizmete girmek için gün sayıyor.

Kitirler Mahallesi arasta bölgesinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış atıl vaziyette bulunan dükkânlar ve metruk haldeki Kültür sitesi yıkılarak yerine şehir siluetine uygun tarihi görünümlü Toplam 2139 m² inşaat alanında bulunan arasta projesinde çalışmalar son aşamaya geldi. Çalışmaların çoğunluk kısmı tamamlanırken, son rötuşlar yapılıyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Projenin 2022 Yılında hizmete girmesi hedefleniyor. Arasta projesinin inşaatı tamamlandığında içerisinde; 12 adet dükkân, 6 adet ofis, 1adet kafeterya, 1 adet restoran, hanımlar lokali, yöresel ürün pazarı ve el sanatları ürün satış dükkânlarının yer alacağı proje bodrum artı 2 kat olup 2 bin 139 metre karelik bir ihtişamlı bir cazibe merkezi haline gelecek.

YENİ MAHALLE KAPALI SEMT PAZARI HİZMETE GİRDİ

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın projelerinden bir tanesi daha hayata geçerek, esnaf ve vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yenimahalle 2 Nolu Sağlık Ocağı’nın doğusunda bulunan yaklaşık 1100 m²’lik alanda, pazar yeri ve açık otopark olarak da kullanılabilecek üzeri kapalı semt pazarı yapımı tamamlanarak esnafların ve vatandaşların hizmetine kullanıma sunuldu. Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın projesinin hayata geçmesi ile birlikte; çarşamba günleri açık alanda kurulan semt pazarının kapalı alanda kurulmaya başlaması ile esnaf ve mahalle sakinleri kış şartlarında oluşan olumsuz hava koşullarından, yaz mevsiminde güneşten ve yağmur yağışı gibi etkenlerden kurtulmuş olacaklar. Daha önce ana cadde üzerine kurulan konfeksiyon ve manifaturacılar da Dereboyu Caddesinde tezgah kurdular. Böylelikle araç trafiği konusunda da düzenleme yapılmış oldu.

Esnaf ve Vatandaştan Teşekkür

Yenimahalle Kapalı Pazaryerinin hizmete girmesi ile birlikte; Pazar esnafı ve vatandaşlar Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a daha önce vaat ettiği projeler gibi bu projenin de hayata geçmesi için teşekkürlerini ilettiler.

BELEDİYE VATANDAŞ EL ELE

Gerede Belediyesi’ne ait hayvan barınağında bulunan can dostlara, Gerede Belediyesi ve Vatandaşlar tarafından özel ilgi gösteriliyor.

Gerede Belediyesi’ne ait geçici barınakta bulunan sokak hayvanları, Gerede Belediyesi ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar tarafından da yalnız bırakılmıyorlar. Gerede Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı çağrı ile can dostlara el uzatan vatandaşlar mama desteklerine devam ediyorlar. Can dostlara yapılan yardımların örnek teşkil etmesi ile birlikte her geçen gün mama desteği artıyor.

HÜKÜMET KONAĞI´NDA ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın projeleri arasında yer alan Yeni Hükümet Konağı’nın yapımı devam ediyor.

Gerede Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan Yeni Hükümet Konağı’nın yapımı hızla sürüyor. Yeni Hükümet Konağı yapıldıktan sonra, vatandaşlar ulaşım, park ve trafik açısından rahatlama yaşayacaklar. Kaymakamlığa bağlı idari birimlerin yer alacağı binada vatandaşlar için fiziki koşullar bakımından da çok büyük rahatlama yaşanacak.

GEREDE BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA

Gerede Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yüzlerce erzak kolisi ulaştırdı.

Gerede Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşların zor zamanlarında yanında olmaya devam ediyor. Kimsesizlerin kimi olan Gerede Belediyesi, bu yardımları sadece Ramazan ayında değil yıl boyu belirli aralıklarla yapıyor. Ramazan’ın ilk gününden bugüne dek Gerede Belediyesi tarafından yaklaşık 700 koli ihtiyaç sahipleri ile buluşturuldu.

Gerede Belediyesi tarafından yapılan yardımlar; uygulanan sosyal yardım yönetmelik formları ile yapılıyor. Yıl boyunca uygulanan form ile birlikte ihtiyaç sahipleri belirlenerek, ihtiyaç sahiplerinin belediye tarafından yapılan yardımlardan yararlanması sağlanıyor.

FAKÜLTE EK BİNASI YÜKSELİYOR

Gerede Belediyesi tarafından ihaleye çıkartılan ve yapımına başlanılan Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Ek Bina inşaatında çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile fakülteye dönüştürülen ve yeni ismi Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi kampüs alanında ihtiyaca binaen yapılacak olan ek binada çalışmalar devam ediyor. İhale kapsamında; 3361,75 m2 zemin + 4 kattan oluşan 12 derslik, 4 laboratuvar, yemekhane, kafeterya, kütüphane, internet salonundan oluşan dilatasyon 1 kısmının yapım işi gerçekleştirilecek.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, "Halkımız ile iç içe olmaya onların sorunlarını ve bizden beklentilerini her zaman dinlemeye gayret ediyoruz. Bu yönden bir sorunumuz yok. Memleketimizin insanı her şeyin en iyisini hak ediyor biz çalışmaktan yılmıyoruz vatandaşlarımızdan aldığımız destekle yılmayacağız. İlçemizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirme gayretindeyiz. Tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunarım’’ dedi.

NOT: Bu haber seri şeklinde hazırlanmıştır. Haftaya 2. Serisiyle devam edecek.