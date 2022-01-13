2021 Yılı Böyle Geçti-2

Haber: S. Özge Yücel

GEREDE BELEDİYESİ RAMAZAN AYINDA GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURDU

Gerede Belediyesi, her Ramazan ayında olduğu gibi 2021 yılında da hemşehrilerinin ayağına kadar hizmet götürdü. Gerede Belediyesi yaptığı çalışmalar ile hemşehrileri arasında gönül köprüleri kurdu. Gerede Belediyesi Ramazan Ayı boyunca; oluşturulan ekipler tarafından kapı kapı evlere yemek götürdü, ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi dağıttı.

3000 ADET İMSAKİYE DAĞITILDI

Gerede Belediyesi her yıl olduğu gibi 2021 Ramazan Ayında da esnaflara ve vatandaşlara 3000 adet imsakiye dağıttı. Gerede Belediyesi’nin her yıl yaptırdığı ve büyük beğeni topladığı imsakiyeler kısa sürede bitti. Belediye tarafından yaptırılan imsakiyelerde belediyeye ait vatandaşlardan takdir toplayan bazı çalışmalar yer aldı.

GEREDE BELEDİYESİ İLE YÜZLER GÜLDÜ

Gerede Belediyesi’nin her yıl Ramazan ayında geleneksel hale gelen aş evi hizmeti 2021 yılında da devam etti. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeni ile aşevinin çalışma sistemi değişerek yemekler evlere gitmeye başlamıştı. Bu yılda Aşevinde hazırlanan sıcak aşlar Ramazan’ın ilk gününden itibaren; Belediye personeli aracılığı ile sefer taslarında ev ev, kapı kapı ulaştırıldı. Yaklaşık 130 aile kapılarına kadar gelen bu hizmet için başta Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Belediye personeline teşekkür etti.

700’E YAKIN ERZAK KOLİSİ DAĞITILDI

Gerede Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşların zor zamanlarında yanında olmaya devam etti. Kimsesizlerin kimi olan Gerede Belediyesi, bu yardımları sadece Ramazan ayında değil yıl boyu belirli aralıklarla yapıyor. Ramazan’ın ilk gününden bugüne dek Gerede Belediyesi tarafından yaklaşık 700 koli ihtiyaç sahipleri ile buluşturuldu. Erzak kolileri ile birlikte birer paket dana kavurmada ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Gerede Belediyesi tarafından yapılan yardımlar; uygulanan sosyal yardım yönetmelik formları ile yapılıyor. Yıl boyunca uygulanan form ile birlikte ihtiyaç sahipleri belirlenerek, ihtiyaç sahiplerinin belediye tarafından yapılan yardımlardan yararlanması sağlanıyor.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Yapılan yardımların son derece dikkatli ve düzenli bir şekilde yapılmasından mutlu olan vatandaşlar şöyle dedi:” Belediyemize teşekkür ederiz. Yardımlar düzenli, tertipli bir şekilde yapılıyor. Herhangi bir aksaklığa mahal bırakmıyorlar. Bu zor zamanlarımızda yanımızda olan, elini uzatan Belediyemizden Allah razı olsun”

YENİ TESİSTE İLK TOPLANTI

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar Başkanlığında her hafta Pazartesi düzenli olarak gerçekleştirilen birim amirleri toplantısı 2021 yılında Esentepe Sosyal Tesis binasında yapıldı.

Esentepe’ye yeni bir siluet kazandıran Esentepe Sosyal Tesis binasında bulunan çok amaçlı salonda gerçekleşen toplantıda; birim amirleri tarafından Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a yapılan ve yapılacak faaliyetlerin brifingi verildi. Yapılan toplantı ile beraber yapımı tamamlanan binada ilk toplantı gerçekleştirilmiş oldu. Esentepe’ye yapılması planlanan “Millet Bahçesi” içerisinde yer alan Sosyal Tesis bünyesinde; bay-bayan wc, bay-bayan şadırvan, bay-bayan mescit, sporcu soyunma odaları, güreşçi dinlenme ve yağlanma salonu, çok amaçlı salon yer alıyor.

ARKUT DAĞI YOLU ASFALTLANDI

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatı ile 5 şehir yaylasının ve kayak merkezinin yolunu kapsayan Arkut Dağı yolunda asfalt çalışmaları tamamlandı. İlçenin dünyaya açılan kapısı konumunda olan ve turizm için çok değerli bir potansiyele sahip Arkut Dağı ziyaretçileri her dönem kendisine hayran bırakıyor.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Arkut Dağı yolunda ilk olarak; keskin viraj ve kör noktaların bulunduğu yolda yapılan genişletme çalışmaları tamamlandı. Genişletme çalışmalarının sona ermesi ile birlikte Arkut Dağı yolunda asfalt çalışmaları da hızla başlayarak kısa sürede tamamlandı. Gerede Belediyesi tarafından yapılan asfalt çalışmaların tamamlanması ile birlikte; Arkut Dağı ve bölgede bulunan yaylaları ve kamp bölgelerini yaz ve kış aylarında ziyaret eden binlerce yerli ve yabancı turistler daha nezih ve ferah seyahat konforuna ulaşmış olacaklar.

SOSYAL KONUT İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın seçim vaatlerinden biri olan ve kimsesizlerin kimsesi olacak sosyal konut projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Kimsesizlerin ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olan Mustafa Allar, seçim vaatleri arasında yer alan kimsesizler için konut projesini hayata geçiriyor. Sosyal Konut inşaatı tamamlandığında; 832 m2 bodrum+zemin+3 kattan oluşan 15 adet 1+1 konut kimsesizlerden tarafından kullanıma hazır hale gelecek.

BİLGİEVİ YENİ BİNASINDA EĞİTİME BAŞLADI

Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatı ile yenileme ve tadilat çalışmaları tamamlanan Gerede Belediyesi’nin Eğitime açılan kapısı Ödüllü Ramazan Dede Bilgievi, Dayıoğlu Mahallesi’nde ki yeni binasında 2021-2022 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilerek kurs ve etkinliklerine başladı.

İlçe Merkezindeki Kültür Sanat Merkezi binasında yıllardır eğitim öğretime büyük katkı sağlayan Ramazan Dede Bilgievi yapmış olduğu faaliyetlerle binlerce öğrencinin ve velilerinin gözdesi olmuştu. Özellikle Değerler Eğitimi, İngilizce, Matematik Dersleri, Kütüphanesi ve Bilgisayar Sınıfıyla hizmet veren Ramazan Dede Bilgi Evi pandemi sebebiyle okulların tatil olması ile birlikte eğitim öğrenime ara vermişti. Pandemi sürecinde de online eğitime geçiş yaparak çocukları evlerinde yalnız bırakmayan Ramazan Dede Bilgievi yeni döneme yeni binasında daha geniş kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğu gerçeğinden hareket eden Ramazan Dede Bilgievi çocuklarımıza daha ferah ve daha huzurlu bir eğitim yuvası sunmak için çalışıyor.

Açıldığı günden bu yana isminden sıkça bahsettiren Bilgievi, İlçede eğitim gören 2,3 ve 4. sınıflara yönelik Matematik ve İngilizce kurslarının yanında Değerler Eğitimi dersiyle de geleceğimiz olan çocuklarımızı kaliteli ve topluma yararlı bireyler olmaları için katkıda bulunuyor. Zengin Kütüphanesi ve Bilgisayar Sınıfı ise ilk ve ortaokul öğrencilerine aynı zamanda velilere hizmet veriyor. Arzu eden öğrenciler evlere ödünç kitap alabildiği gibi istediği takdirde bilgievinde de kitap okuyabiliyorlar. Araştırma yapmak ve oyun oynayabilmek için Bilgisayar Sınıfı öğrenciler için bulunmaz bir fırsat. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin yararlandığı ve bütün hizmetleri ücretsiz olan Bilgi evinde öğrenciler çağın getirdiği teknolojik imkânlardan faydalanıyor, aynı zamanda da ödevlerini eğiticiler gözetiminde yapıyor.

SANAYİ ESNAFININ TAPULARI TESLİM EDİLDİ

Gerede Belediyesi; sanayi sitesi esnafı ile hasbihal ve tapu teslim töreni ile Gerede sanayi esnafına tapularını teslim etti. Toplam 168 tapu hak sahipleri ile buluştu.

Gerede’de faaliyet gösteren Demirciler(Sanayi) Mahallesinde bulunan oto sanayi sitesinin bulunduğu alanda kadastro zamanından gelen zemindeki bina ve parseller arasında uyumsuzluklar ve tecavüzler mevcuttu. Bu alanın tamamına yakını yapılaşmış olması sebebiyle boş olan parseller ve mevcut binaların parselleri arasındaki uyumsuzluklardan ötürü herhangi bir inşai faaliyette bulunulamıyordu. Vatandaşlardan gelen talep üzerine bu içinden çıkılması zor olan durum için Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar Mart 2019’da sanayi esnafına söz verdi. Verilen söz üzerine; bu alanın sıkıntılı durumunu İmar Uygulama, Planlama yöntemleriyle düzelterek parseller ile mevcut bina ve araziyle uyumlu şekilde yeni tapular çıkarılarak düzenlenen tören ile sanayi sitesi esnafına tapuları teslim edildi.

BELEDİYE FİLOSUNA 2 YENİ ARAÇ DAHA EKLENDİ

Gerede Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için araç parkını genişletmeye devam ediyor. Belediye, aldığı 1 adet Greyder ve 1 adet Paletli Buldozeri araç filosuna ekledi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucu; Belediye araç filosuna Greyder ve Paletli Buldozer kazandırıldı. Araç filosuna kazandırılan Greyder ve Paletli Buldozer gelir gelmez Gerede’li vatandaşların hizmetine sunuldu.

GEREDE BELEDİYESİ ÖĞRENCİLERE KUCAK AÇTI

Gerede Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Gerede’ye gelen üniversite öğrencilere misafirperverliğini gösterdi. Öğrencilere çeşitli ikramların yanı sıra Gerede’de gezip görebilecekleri yerleri gösteren broşürler dağıtılıyor.

BAİBÜ Gerede Meslek Yüksekokulu ve Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde eğitime başlayan olan öğrenciler, Gerede Belediyesi tarafından açılan stantlarda verilen ikramlardan dolayı memnuniyetlerini ifade etti. Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite girişinde kurulan stantta Gerede'nin misafirperverliği ve güler yüzü gösterildi. Çay, Kahve, Simit ve Gerede’nin doğa ve tarihi güzelliklerinin gösterildiği broşür ile gençlerin Gerede’te adapte olmalarını isteyen belediye ekiplerine öğrenciler de teşekkür etti.

LED EKRANLARA REKLAM VERİLEBİLECEK

Gerede Belediyesi tarafından ilçede belirlenen 5 noktaya led ekran yerleştirildi.

Dijital çağın gerektirdiği ihtiyaç kapsamında belirlenen konumlara yerleştirilen led ekranlar ilçeye estetik olarak da renk kattı. Led ekranlar ilçenin en çok kullanılan; Cumhuriyet Meydanı, D-100 Ankara Girişi, D-100 İstanbul Güzergâhı, Turgut Özal Caddesi’ne çift taraflı, yüzlerce yerli-yabancı turisti ağırlayan Esentepe Mesireliğine ise tek taraflı olarak yerleştirildi. Yerleştirilen led ekranlar ilçeye dijital açıdan estetik katarken vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı. Ayrıca; bazı esnaflar yazılı medyanın yanı sıra artık dijital ortamda reklam verdiklerini belirterek, reklamlarının led ekranlarda dönmesinin kendileri açısından daha yararlı olacağını ifade ettiler. 2021 yılı Nisan ayında yapılan ihaleye göre Led ekranların toplam maliyeti Gerede Belediyesi’ne 1.040.000 Tl + KDV olurken, 1 Ocak 2022 yılı itibari ile firmalar tarafından reklam verilebilecek. Reklam tarifesi; Gerede Belediyesi Meclisi tarafından Aralık ayı Meclis Toplantısında oybirliği ile alınarak şu şekilde belirlendi “bir firma günde 20 defa “en fazla 30 saniye video-görseli” yayınlanmak üzere reklam verebilecek. Günlük 300 TL, Haftalık 2000 TL, Aylık 5000 TL olarak belirlenen reklam verme ücreti Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılarak, dekontla ve yayınlanmasını istediği görsel-videoyu Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne iletecek.

Led ekranların kurulumundan bugüne Sabah 8’den gece 24.00’a kadar açık olan ekranlarda Gerede Belediyesi’nin çalışmaları, İlçenin doğal güzelliklerini yansıtan tanıtım videoları başta olmak üzere kamu kurumlarının duyuru ve bildirileri yayınlanıyor. Vatandaşlar bu çalışmayla tüm gelişmelerden ve önem arz eden konulardan anında haberdar oldukları için Gerede Belediyesi’ne teşekkür ettiler. 2022 Ocak ayı itibari ile şehir içi ve şehir dışı firmalardan ve özel sektörden reklam alımları başlayacak. Reklam vermek isteyenler, Gerede Belediyesi Basın-Yayın Halkla İlişkiler ve Mali Hizmetler Müdürlüklerinden bilgi alabilirler.

GEREDE BÜYÜYOR, ARAÇ FİLOSU GÜÇLENİYOR

Gerede Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için araç parkurunu genişletmeye devam ediyor. Belediye, hibe olarak aldığı 1 adet Çöp Kamyonunu araç filosuna ekledi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın ikili diyalogları ve girişimleri sayesinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yaklaşık 750 Bin Tl değerindeki Çöp Kamyonu Gerede Belediyesi’ne ve İlçeye kazandırıldı. Gerede genelinde 6 Çöp Kamyonu ve 18 personel ile temiz şehir anlayışı ile çöpler toplanarak vatandaşa hizmet veriliyor. Gerede'nin her geçen gün büyümesi ve gelişmesi nedeni ile ihtiyaç duyulan 11+1 m³’lük Çöp Kamyonu Karma Organize, Deri Organize, Cezaevi gibi büyük ve toplu kullanım alanlarında kullanılmaya başlanacak. Ayrıca mevcutta bulunan 4 Çöp Kamyonunun kasasıda ihtiyaca binaen yenileniyor.

Mustafa Allar, “2021 yılında ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da değerli hemşehrilerimize hizmet üretmeye, gönüllere dokunmaya devam edeceğiz”