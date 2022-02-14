2021 yılında 4 kişi öldürüldü



Haber: C. Kutay Aykan

Rapora göre 2021 yılında Karadeniz bölgesinde ateşli silahlar ile kesici ve delici aletlerin kullanıldığı 524 olay meydana geldi.

Bireysel silahlanmaya hayır diyerek silahlanmanın tehlikelerine dikkat çeken Umut Vakfı, 2021 yılının şiddet haritasını yayınladı. Vakfın hazırladığı raporda 2021 yılı içerisinde Türkiye genelinde ateşli silahlar ile kesici ve delici aletlerle yaşanan olayların rakamları açıklandı. Türkiye genelinde yaşanan şiddet olaylarının yüzde 85’i ateşli silahlarla olurken yüzde 15’i de kesici ve delici aletlerle işlendi. 2021 yılında bölgeler bazında şiddetin en çok yaşandığı bölgenin, her yıl olduğu gibi nüfus yoğunluğunun da yüksek olduğu Marmara Bölgesi olduğu görülüyor.

Silahlı şiddetin en çok arttığı bölge olarak Akdeniz dikkat çekerken Ege ve İç Anadolu’da yüzde 6’lık bir düşüş görülüyor. Karadeniz bölgesinde ise 524 olay yaşandı. Rapora göre ise Bolu’da 2021 yılı içerisinde silahlar ile bıçakların kullanıldığı 12 olay yaşandı. Kanlı olaylarda 4 kişi yaşamını yitirirken 13 kişi de yaralandı. Bolu, yaşanan olaylarda 81 il arasında 57’inci sırada yer aldı.

2021 YILINDA İŞLENEN CİNAYETLER

-Gerede ilçesinde basa ile öz oğul arasında çıkan tartışmada baba Lütfi Doğançay, oğlu Mehmet Doğançay’ı pompalı tüfekle öldürdü.

-Bolu’da tartıştığı öz kardeşini köy konağı önünde 2 bıçak darbesiyle öldürdü.

-Mudurnu ilçesinde bir evde alkol alan iki arkadaş arasında kavga çıktı. F.G., arkadaşı G.U.’yu 2 bıçak darbesiyle öldürdü.

-Bolu’da cezaevinden izinli çıkan bir şahıs, kendisine yol vermediği gerekçesiyle Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde şoför olarak görev yapan kişiyi bıçakla öldürdü.