“2021’de ne gördük ki 2022’de ne görelim”

Haber: S. Özge Yücel

Zam, dolar, altın fiyatları, koronavirüs tabloları gibi yoğun gündemle geçen bir senenin ardından 2022 yılından beklentiler ne yönde olduğunu Bolulu hemşerilerimize sorduk. Salgın döneminin en çok pik yaptığı dönem olan 2021’de vatandaşlar çok sıkıntı çektiğini belirtti. Bolulu vatandaşlar 2022 yılından beklentilerinin sağlık, mutluluk ve huzur olduğunu söyledi. Ayrıca bir vatandaş da yaşanılan ekonomik sorunlarının geride kalmasını dileyerek “bu zor süreçleri atlatacağımızı umuyorum” dedi.

İşte Bolu halkının yeni yıldan beklentileri;

Recep Eren, “Güzellik bekliyoruz, sağlık bekliyoruz, dirlik düzenlik bekliyoruz” dedi.

“SAĞLIK BEKLİYORUZ””

2021 yılında en büyük mutluluğunun torunlarının üniversite kazanması olduğunu söyleyen Yakup Kolancı, “sağlık bekliyoruz. 2021 yılında en önemli gördüğüm olay, burada 2 torunumun Bolu’da okuması. 2’sininde babaları yok, hem dedeyim hem de babayım” dedi.

“HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK, SAĞLIK BEKLİYORUM”

Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Taha Kılıçarslan, “Her şeyin başı sağlık, sağlık bekliyorum. Ülkemizin de daha iyi yerlere gelmesini temenni ediyorum. 2021 yılında benim için çok büyük bir olay olmadı ama Türkiye genelinde bu koronavirüsün yeni varyantlarının çıkması diyebilirim” diye konuştu.

“MARKETLERDE ÜRÜNLERE BAKIP BAKIP ÇIKIYORUM”

Feriha Kılıç, “Şu memleketimiz düzelsin, ortalık bir düzelsin. Erdoğan başının alıp gitsin artık. 2021 yılım güzel geçmedi. Gerçekten yokluklar, sefillikler, çocukların işsizlikleri, insanların kargaşası, büyüklerin hele de bu baştakilerin birbirine olan saygısızlıkları, seviyeler yerlerde. Kim kime ne söyleyeceğini şaşırmış. Son dönemde giriyorum marketlereürünlere bakıp bakıp çıkıyorum. Gerçekten günah ya. Hadi ben diyorum ki yetişkinim bir çorba ile kalkarım ama çocuğu olanlar var, hastası olanlar var… 2022 yılında indirim beklemiyorum, daha da bindirmesinler de” şeklinde konuştu.

“2021’DE NE GÖRDÜK Kİ 2022’DE NE GÖRELİM”

Soy adını vermek istemeyen Telefon satıcısı Suat, “2022 yılından hiçbir şey beklemiyorum. 2021’de ne gördük ki 2022’de ne görelim. Bana baksana umudum varmış gibi duruyor muyum?” dedi.

Lise öğrencisi Nihat Çevik, “Bir beklentim yok, okul olmasa daha iyi” ifadelerine yer verdi.

“SAĞLIK, MUTLULUK, HUZUR”

Milli piyango bileti sırasında bekleyen Okul Öncesi Öğretmeni Burcu Bayhan, “Sağlık, mutluluk, huzur. Bilet bana çıksa, kendim okul öncesi öğretmeniyim atanamadım, anaokulu açarım Seben İlçesine. Kızım gibi çocuklar için güzel bir yatırım olur” dedi.