2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının ilk zili bugün çaldı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bu yıl okul öncesi ve ilkokula başlayacak öğrenciler için uygulanmak üzere uyum eğitimleri programı hazırladı. 5 Eylül'de okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıflara başlayacak öğrenciler için uygulanacak program, 9 Eylül'de sona erecek.

MEB, ÇOCUK-AİLE-ÖĞRETMEN İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYOR

Millî Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçireceği bu yeni uygulamada çocuk, aile ve öğretmen iş birliğinin güçlendirilmesi, çocukların okula uyum süreçlerinin kolay ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması amaçlanıyor. Bu çerçevede uyum eğitiminin başlayacağı 5 Eylül'de tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenleri tarafından ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek. Düzenlenecek etkinliklerin uygulama çizelgesine göre, birinci gün sadece ailelere yönelik 'Çocuğum Okulda' sunumu yapılacak. Bu sunumda okul yönetimi, sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler hazır bulunacak. İkinci günde okul yönetimi ve sınıf öğretmenlerinin katılımıyla çocuklarıyla birlikte ailelere gruplar halinde okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Üçüncü, dördüncü ve beşinci günlerde ise çocuklar sınıf öğretmenleri ile birlikte uyum haftası etkinliklerine katılacak.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022, 10:55