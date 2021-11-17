2022 Haziran’da hizmete girecek



Haber: Uğur Balaban

Alpagut Mahallesi'ndeki Uluslararası Köroğlu Park projesinin yapıldığı alana yapılacak olan millet bahçesinin yapım ihalesi geçtiğimiz yıl yapıldı. 28 milyon 223 bin TL ihale bedeli ile inşaat çalışmalarına başlanan millet bahçesinin yapımı yüklenici firma tarafından sürdürülüyor. Bolu Millet Bahçesi projesinde meyve ağaçları, şifalı bitkileriyle, yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, bisiklet ve koşu yollarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı sağlanacak. Kentin birçok yerinden görülen ve parkın içerisine yerleştirilen dev Köroğlu Heykeli'de bulunan Millet Bahçesi’nde; millet kıraathanesi, büfe, giyinme soyunma odaları, spor sahaları, bisiklet parkı, bisiklet yolu, otopark, koşu yolu, üst kademe gölet, seyir terası, piknik alanı, çocuk oyun alanı, yöresel ürün satış alanı, mescit ve çocuk kütüphanesi bulunacak.

AK Parti İl Başkanı Suat Güner, millet bahçesindeki çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Bölgemizde ki en muhteşem millet bahçelerinden biri Bolu'ya inşaa ediliyor. Allah nasip ederse yaz aylarında hemşerilerimizle millet bahçesinde buluşacağız" dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2021, 13:17