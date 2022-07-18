2022 KPSS Giriş Yerleri Açıklandı Mı?

KPSS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yapılacak olan sınavlarda adayların sınav yerlerini ve sınava giriş belgelerini ortalama sınav tarihinden 10 gün önce yayınlamaktadır.

KPSS 2022’nin yapılacak olan ilk oturumu 31 Temmuz’da gerçekleşecek. Sınav giriş yerleri ve sınava giriş belgeleri de 21 Temmuz’da erişime açılacağı tahmin ediliyor.

KPSS 2022 BAŞVURU YERLERİ VE SINAVA GİRİŞ BELGELERİNE NEREDEN ULAŞILIR?

Adaylar TC kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav yerleri ve sınava giriş belgesine ulaşabilir.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022, 11:51