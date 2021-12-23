2022 MTV Zammı Resmi Gazete'de Yayımlandı



Haber: Ceylan Beykoz

Resmi Gazete’de yayınlanan bilgiye göre, araç sahibi olan herkesi ilgilendiren bir tebliğ içeriyor. 31696 sayılı karara göre ülkemizdeki tüm motorlu taşıtlara uygulanan "motorlu taşıtlar vergisi" yeniden değerleme oranında indirim yapıldı. TÜİK'in ekimde ayında açıkladığı verilere göre yüzde 36,2 olması gereken yeniden değerleme oranı, alınan karara göre yüzde 25 olarak uygulanacak. Bu arada, 2022 yılında ödenecek özel iletişim vergisi için alınan zam kararı da Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alıyor.

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV), otomobillerden otobüslere ve hatta uçak ile helikopterleri bile kapsayan bir vergilendirme kalemi. Yalnızca bu araca sahip olduğunuz için ödediğiniz bu vergi, yılın ilk 6 ayı ile son 6 ayı için ayrı ayrı alınıyor. Bazı kriterlere göre belirlenen ücretlerin ödenmemesi, motorlu taşıtın bağlanmasına yol açar. İşte bu önemli vergi kalemi, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla düzenlenmişti. Şimdiyse bu düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kararı ile tebliğ haline getirildi.

2022 yılı MTV tutarları ne kadar olacak?

Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, aracın tipi, yaşı, motor silindir hacmi ve trafiğe ilk tescil tarihine göre belirlenir. Araç eskidikçe, ödenecek olan vergi tutarı düşer. Motor silindir hacminin büyümesi ise daha yüksek MTV anlamına gelmektedir. Ülkemizde küçük motorlu araçların popüler olmasının nedeni de budur. Peki bu durumda, aracımızı trafiğe çıkarmak için ödememiz gereken vergi, 2022'de ne kadar olacak?

Fiyatı 300 Bin TL'nin Altında Tek Bir Otomobil Kaldı: İşte Türkiye'deki En Popüler Modellerin Güncel Fiyatları

1 Ocak 2018'den önce tescil edilen araçlar için:

Motor silindir hacmi 1300 ve aşağısı olan araçlar için:

1 - 3 yaş: 1.313 TL

4 - 6 yaş: 916 TL

7 - 11 yaş: 512 TL

12 - 15 yaş: 386 TL

16 yaş ve üzeri: 136 TL

Motor silindir hacmi 1301'den 1600'e kadar olan araçlar için:

1 - 3 yaş: 2.287 TL

4 - 6 yaş: 1.715 TL

7 - 11 yaş: 995 TL

12 - 15 yaş: 703 TL

16 yaş ve üzeri: 270 TL

Motor silindir hacmi 1601'den 1800'e kadar olan araçlar için:

1 - 3 yaş: 4.042 TL

4 - 6 yaş: 3.157 TL

7 - 11 yaş: 1.860 TL

12 - 15 yaş: 1.132 TL

16 yaş ve üzeri: 270 TL

Motor silindir hacmi 1801'den 2000'e kadar olan araçlar için:

1 - 3 yaş: 6.369 TL

4 - 6 yaş: 4.904 TL

7 - 11 yaş: 2.882 TL

12 - 15 yaş: 1.715 TL

16 yaş ve üzeri: 676 TL

Motor silindir hacmi 2001'den 2500'e kadar olan araçlar için:

1 - 3 yaş: 9.550 TL

4 - 6 yaş: 6.933 TL

7 - 11 yaş: 4.332 TL

12 - 15 yaş: 2.587 TL

16 yaş ve üzeri: 1.023 TL

Motor silindir hacmi 2501'den 3000'e kadar olan araçlar için:

1 - 3 yaş: 13.318 TL

4 - 6 yaş: 11.585 TL

7 - 11 yaş: 7.237 TL

12 - 15 yaş: 3.891 TL

16 yaş ve üzeri: 1.428 TL

Motor silindir hacmi 3001'den 3500'e kadar olan araçlar için:

1 - 3 yaş: 20.282 TL

4 - 6 yaş: 18.250 TL

7 - 11 yaş: 10.992 TL

12 - 15 yaş: 5.486 TL

16 yaş ve üzeri: 2.012 TL

Motor silindir hacmi 3501'den 4000'e kadar olan araçlar için:

1 - 3 yaş: 31.891 TL

4 - 6 yaş: 5.507 TL

7 - 11 yaş: 16.217 TL

12 - 15 yaş: 7.237 TL

16 yaş ve üzeri: 2.882 TL

Motor silindir hacmi 4001'den yukarı olan araçlar için:

1 - 3 yaş: 52.195 TL

4 - 6 yaş: 39.140 TL

7 - 11 yaş: 23.180 TL

12 - 15 yaş: 10.416 TL

16 yaş ve üzeri: 4.042 TL