2022 Öğretmenlik Meslek Kanunu



Haber: C. Kutay Aykan

Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte öğretmenlik mesleği üç kademeye ayrıldı. Aday öğretmenlik, uzman öğretmenlik, başöğretmenlik. İşte merak edilen detaylar..

ADAY ÖĞRETMENLİK UNVANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 maddesinde sayılan şartlara ek olarak;

Yönetmelikte belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma

7315 sayılı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma

Milli Eğitim Bakanlığı’nca ve ya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı sınavlarında başarılı olma

Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Zorunlu haller dışında aday öğretmenleri görev yeri değiştirilemez.

Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutulur. Öğretmenler adaylık süreci boyunca Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından başarılı kabul edilirse öğretmenliğe atanır.

Adaylık Değerlendirme Komisyonu’nca başarısız olan öğretmenlerin görevine son verilir ve üç yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmaz.

UZMAN ÖĞRETMEN UNVANI

Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlar;

Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak şartıyla Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlayanlar,

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar,

Uzman Öğretmenlik için yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Bu sınavda 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılır ve uzman öğretmen sertifikası alır.

BAŞÖĞRETMENLİK UNVANI

Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan, kademe ilerleme durdurulması cezası bulunmayan ve mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan öğretmenler Başöğretmenlik unvanı için yazılı sınava başvuruda bulunabilirler.

Bu sınavda 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılarak başöğretmenlik unvanına sahip olacaklar.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ OLAN ÖĞRETMENLER

Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur.

Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.

HER UNVAN İÇİN AYRI KADEME

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir.

EK GÖSTERGE 3600’E ÇIKARTILIYOR

Birinci derece kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesi 3600’e çıkartılıyor. Bu hüküm 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

1 Derece 3600 Uygulanacak Ek Gösterge

2 Derece 3000 Uygulanacak Ek Gösterge

3 Derece 2200 Uygulanacak Ek Gösterge

4 Derece 1600 Uygulanacak Ek Gösterge

5 Derece 1300 Uygulanacak Ek Gösterge

6 Derece 1150 Uygulanacak Ek Gösterge

7 Derece 950 Uygulanacak Ek Gösterge

8 Derece 850 Uygulanacak Ek Gösterge

BAKAN ÖZER: "HAYIRLI OLSUN"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tarihi nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.