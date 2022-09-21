2022 oryantasyon eğitimi başladı

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Değirmenözü Eğitim Tesislerinde 2022 yılında göreve başlayan orman mühendislerinin iki hafta sürecek oryantasyon eğitimi başladı. Programa Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, Basın ve İletişim Şube Müdürü Osman Kara, Orman İdaresi ve planlama Şube Müdürü Mevlüt Arslan, Aladağ Orman İşletme Müdürü Ahmet Toklu katıldı. Oryantasyon eğitim programı açılış konuşması yapan Bolu Orman Bölge Müdürü Şentürk, “Sevgili meslektaşlarımız. Teşkilatımız sizlerle gücüne güç kattı. Ömrünüzü yeşil vatana adamak uğruna çıktığınız bu yolda Allah yardımcınız olsun hepinize başarılar dilerim” dedi.

Bir hafta sürecek programda teorik bilgilerden sonra arazi tatbikatları yapılacak. Alanda uygulanacak hizmet içi eğitimlerle çiçeği burnunda mühendislere teşkilatın hassasiyetleri ve ormancılığın geleceği anlatılacak.