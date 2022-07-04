2022 TMO Bolu hububat alım fiyatları açıklandı!

Haber: Uğur Balaban

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de mayıs ayı ortasında lokal olarak başlayan hububat hasadının bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 20'ler seviyesinde olduğunu belirtti.

Hasadın, yağış rejimindeki kaymalar sebebiyle birçok bölgede normaline göre yaklaşık 2-3 hafta ötelendiğini ifade eden Kirişci, hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmının halen üreticinin elinde olduğunu ve ticarete konu edilmediğini söyledi.

ÇİFTÇİLERİMİZE DUYURU

Başkan Hakkı Fidan yaptığı açıklamada, “TMO, buğday alım fiyatını ton başına 400 TL, arpada ise 200 TL artırdı. Makarnalık buğdayın tonu 7 bin 900 lira, Ekmeklik buğday 7 bin 450 lira, Arpa 6 bin 200 lira oldu. Ürününü TMO’ya satanlar da artıştan yararlanacaktır. Buğdayda 1000 TL, arpada 500 TL olan primler Temmuz’dan itibaren ödenecek. Tüm çiftçilerimize önemle duyurulur” diye konuştu.