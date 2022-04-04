2022 Yılı Zekat İl Bilgilendirme Toplantısı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu açılış konuşması yaptı. İl Müftüsü Tahiroğlu: “Ramazan Ayı’na yaklaştığımız bu günlerde önemli bir konu için sizlerle bir araya geldik. Zekatın anlatılmasında başta bizler olmak üzere, vaizler, İmam-Hatipler, Müezzin-Kayyımlar ve Kur’an Kursu Öğreticilerine büyük görevler düşmektedir. Ramazanı dolu dolu yaşayacağınızdan eminim. Ramazan Ayı’nızı şimdiden tebrik eder görevlerinizde başarılar dilerim” dedi.

İl Müftüsü Tahiroğlu’nun konuşmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanı Erdal Ertorun, Zekat ile ilgili bilgilendirme yapmak için söz aldı. Ertorun yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Kıymetli arkadaşlar! Ramazan Ayı’nın gölgesi üzerimize düştü. Diyanet İşleri Başkanlığı İbadet esasları ile ilgili işleri yürütmek, mali ibadetlerden Allah’ın bir emri olan zekâtın yerine getirilmesi hususunda rehberlik etmek, zekat verebilir durumda olan tüm vatandaşlarımızın zekâtını ibadet şuuruyla yerine getirmelerini sağlamak, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkıda bulunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.”

“UYGULAMA SİSTEMLERİNİ TANITMAYA GAYRET GÖSTERİN”

“Başkanlığımızın bu hizmetlerindeki en güçlü yönü milletimize manevi rehber ve ahlaki örnek olan hademe-i hayratın varlığıdır. Görevli olduğunuz camilerinizde ve Kur’an Kurslarınızda vaaz, hutbe ve sohbetlerinizde vakfımızın (TDV) faaliyetlerini anlatın. İmkanlar dahilinde Başkanlığımız tarafından hazırlanan afişleri görünür yerlere asın. TV, gazete ve radyo gibi sosyal medya organlarında zekat konusunu yoğun olarak vatandaşlara anlatarak onları bilgilendirin. Ayrıca zekathesapla.tdv.org, TDV Zekat Mobil Uygulama sistemlerini tanıtmaya gayret gösterin.”

“KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM!”

“Zekat, hayır dua almaya vesiledir. Bizler de bu duadan nasip almak istiyorsak; cami cemaatimizle, kurstaki öğrencilerimizle Allah rızası için ilgilenelim. Onları evlerinde ziyaret edelim. Hastalıklarına, maddi ve manevi dertlerine derman olmaya gayret gösterelim. Akrabalarımızın ve komşularımızın her zaman yanlarında olalım. Esnafları ziyaret ederek onlara manevi destek olalım ve onları dini konularda aydınlatalım. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere sağlıklı ve huzurlu görevler dilerim. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun.”

Toplantıya Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, Şube Müdürleri, Vaizler, müftülük personeli, Din Görevlileri ve Kur’an Kursu Öğreticileri katıldılar.