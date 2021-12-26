2022’de hangi günler tatil?



Haber: C. Kutay Aykan

2022 resmi tatiller! 2022 resmi tatiller (Ramazan, Kurban Bayramı) ne zaman, kaç gün? Resmi tatil planına göre kendi yaz tatili ve yıllık izin programlarını yapacak olan vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Milyonlarca çalışan ve öğrenci 2022 yılında kaç gün resmi tatil yapılacağını sorguluyor. Her sene resmi tatil günleri farklılık gösterir. Bu yüzden öğrenciler, kamu veya özel sektör çalışanları resmi tatil günlerine göre önceden hazırlıklarını planlar.

Senenin belirgin günleri dini, milli veya kültürel öneme sahip bazı olaylar nedeniyle resmi tatil olarak kabul edilir. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil olarak kabul edilir. 2022 yılında Şubat ayı 2021 yılı gibi 28 gün olacak.

2022’DE RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

8 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz günü son bulacak. 9 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi