2023 Eğitim Vizyonu Gerede’de anlatıldı

Haber: Gönül Olutürk

Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek amacıyla hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu tanıtım çalışmaları kapsamında Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Özdemir, ilimiz Gerede ilçesinde bir konferans verdi. Melih Gökçek Kültür Merkezindeki konferansa Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çetin, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Prof. Dr. Servet Özdemir, konuşmasında 2023 Eğitim Vizyonu’nun amacını ve eğitim sitemimizde yaşanan değişimi anlattı. Konferans katılımcıların 2023 Eğitim Vizyonuna dair sorularının Sayın Prof. Dr. Servet Özdemir tarafından yanıtlanmasıyla son buldu. Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal ve Millî Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Prof. Dr. Servet Özdemir´e katkılarından dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.