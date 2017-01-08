Haber: Gönül Olutürk

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin Şanlıurfa ilinde yaşanan elektrik kesintilerinin nedenlerinin araştırılması, sorunların tespiti ve bu sorunlara kalıcı çözümler bulunabilmesi amacıla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu araştırma önergesinin aleyhine, Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti Grubu adına söz aldı.

Milletvekili Ercoşkun, Meclis'teki kürsü konuşmasında, Türkiye’de yaşanan elektrik kesintilerinin doğal şartlardan kaynaklanan arızalar yanı sıra üç ayrı noktada yer altı kablolarının kesildiğinin tespit edildiğini söyledi ve bu nedenle savcılık ayağında da çalışmalar yapıldığını belirtti.

Milletvekili Ercoşkun, "7 ana hattan şu anda dört ana hattın ayağa kalkmasıyla birlikte elektriğin sağlanması ama bunun konforunun artacak şekilde tamamlanması noktasında çalışmalar devam ediyor. Diğer taraftan bu saldırıların siber saldırılar olmadığını ifade etmek de mümkün değil ama siber saldırılar neticesinde elektrik kesintileri yaşanmış da değil. Bunun altını özellikle çizmek lazım ama bu saldırılara maruz kaldığımızı da özellikle bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

"ELEKTRİKTE KAYIP KAÇAK ORANI YÜZDE 25'TEN YÜZDE 15'E İNDİ"

Açıklamalarında, "Son on yılda elektrik ithalatına çok ciddi paralar ödüyoruz" diyen Ercoşkun, şöyle konuştu: "Kayıp kaçak noktasında son 13 yılda Türkiye genelinde yüzde 25’lerden yüzde 15’lere inen bir oranla karşı karşıyayız. Tabii, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini bu kapsamda değerlendirmiyoruz. Burada, bildiğiniz gibi, kayıp kaçak noktasında çok yüksek oranlar söz konusu. Yapılan altyapı yatırımları ise mevcut aboneliğin gerektirdiği ölçüde gerçekleşmiş durumda ama kayıp ve kaçağın yüksek seviyede kullanılması, kullanılan elektriğin de vahşi bir şekilde artmasına sebep oluyor. Yani, normal şartlarda 10 birim enerjiyle idare edilebilecek bir ısıtma veya diğer ihtiyaçlar, kayıp kaçak elektrik sebebiyle yani vahşi kullanım sebebiyle 15-20 birimlere kadar çıkıyor. Dolayısıyla, kontrol edilemeyen, herhangi bir şekilde bir sayaçtan geçmeyen bu elektriğin hatlara yüklenmesi ve dalgalanmaları sebebiyle de çok ciddi arızalar ve bu arızaların getirdiği elektrik kesintilerinin de yaşanması söz konusu oluyor. Tabii, bunun çözümü, kayıp kaçağın indirilmesi, sayaçların yasal hale getirilmesi ve bu sayede de kontrol edilebilir elektriğin arzının sağlanmasıyla gerçekleşebilecek. Tabii, şu anda, yaklaşık olarak bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da kayıp kaçak elektrik oranlarının düşmesi, bu bahsedilen akıllı sayaçlarla birlikte kontrol edilebilir bir büyümeyle birlikte gerçekleşiyor. Bunun önümüzdeki süreçte de devam edeceğini hep birlikte görebiliriz."

ENERJİ ALTYAPISINA 18 MİLYARLIK YENİ YATIRIM

Konuşmasında, elektrik altyapısıyla alakalı yatırımların 30-40 yıl öncesine uzanan bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Ercoşkun, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'de elektrik altyapısına yönelik 18 milyar liralık yatırımın gerçekleşeceğini bildirdi. Bu konuda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını işaret eden Ercoşkun, şunları söyledi: "Hatlarda, 73 bin megavatları geçen bir kurulu güce sahip olduğumuz için büyümeyle beraber yüklenmeden kaynaklanan bazı sıkıntılar da oluyor. Dolayısıyla, bizim yatırım miktarlarını artırmamız lazım. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde elektrik altyapısına yönelik 18 milyar liralık bir yatırımın gerçekleşeceğini geçtiğimiz ay Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olsun, Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde olsun, Sayın Enerji Bakanımız Berat Albayrak’ın ağzından da dinledik. Dolayısıyla, enerji altyapılarıyla alakalı önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleşecek 18 milyarlık yatırım aslında bize ciddi manada bu sıkıntıyı aşabileceğimizi gösteriyor."

MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN'DAN ÜÇÜNCÜ NÜKLEER SANTRAL AÇIKLAMASI

Milletvekili Ercoşkun, Türkiye'nin enerji yatırımı ve üretimi noktasındaki hedeflerini de aktararak, şöyle konuştu: "2023’te 110 bin megavat kurulu güç hedefimiz var. Şu anda 73 bin megavatı aşmış durumdayız. Elektrik enerjisi üretiminin ise 414 milyar kilovatsaate gelmesini hedefliyoruz.

2023’e kadar 2 nükleer enerji santralinin devreye alınmasını hedefliyoruz. Bir üçüncü nükleer santral için de şu anda gerekli çalışmalar devam ediyor. Yer tespiti noktasında çalışmalar devam ediyor.

Dünyada 414 nükleer enerji santralinin devrede olduğunu biliyoruz. Şu anda yapımı devam eden 100’ün üzerinde de nükleer enerji santrali var. Bildiğiniz gibi, Fransa’da da enerjinin yüzde 70’i nükleer santrallerden kaynaklanıyor. Japonya’da gerçekleşen bir depremden sonra nükleer enerji tesisleri devre dışı bırakılmıştı ama son dönemde bu tesislerde tekrar elektrik üretilmeye başladığını da buradan bir kez daha ifade etmek isteriz.

Enerjiye büyük paralar harcıyoruz, dolayısıyla yerli enerjiyi öne çıkarmamız lazım. Bu manada, yerli linyit ve yerli kömür üretimine dayalı enerji üretimi gerçekten önceliğimiz olmak durumunda. Bunun yanında, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla alakalı da süreçte çok ciddi bir hızlanma söz konusu. 2019 sonuna kadar yenilenebilir kurulu güçte 45 bin megavatı hedefliyoruz. Bu süreçte Enerji Bakanlığı'nın sektörün önünü açacak çok ciddi adımları oldu. İnşallah bunun neticelerini de hep birlikte alacağız.

"YENİ YILDA DOĞALGAZA VE ELEKTRİĞE ZAM YOK"

Doğalgaz ve elektrikte yine Sayın Enerji Bakanımızın yaptığı açıklamalar var. 2017’de doğal gaz ve elektrik fiyatlarında herhangi bir artış öngörülmüyor. Bunun ana sebebi, 2009’da bin metreküp doğal gaza 500 doların üzerinde bir rakam öderken, şu anda bin metreküp doğal gazı 200-300 dolar aralığında sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla, doğalgazdan kaynaklanan elektrik üretimi, doğalgazın kendi kullanımı ülkemiz için önemli. Bu manada elektrik fiyatlarında da 2017 yılında herhangi bir artış olmayacağını, doğalgazda da herhangi bir artış olmayacağını buradan bir kez daha ifade etmem lazım.

Enerji portföyümüzün çeşitlendirilmesi bu manada önemli; işte bahsettiğim gibi, nükleer kömür, hidroelektrik, yenilenebilir enerji. Bu manada çeşitlendirme anlamında da ciddi adımlar atıyoruz. Türkiye'nin jeopolitik konumu itibarıyla da enerji noktasında bir “hub”, bir geçiş güzergâhında olmamız, aslında belki de son dönemki siyasi gelişmelerle de ilişkilendirilebilecek bir konu. Çünkü, enerjide Türkiye’nin attığı adımlar gerçekten önümüzdeki dönemde, önümüzdeki on yıllarda, Avrupa’nın olsun dünya enerji piyasasının olsun önemli bir aktörü olması noktasında Türkiye'nin önünü açmış durumda. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 2017 itibarıyla Türkiye'nin dönem başkanı olması, diğer taraftan TANAP ve Türk Akımı noktasında önemli projelerde ciddi adımlar atılması da bunu destekleyecek argümanlar.

DOLAR VE EURO'YA BİR DARBE DAHA! TÜRKİYE, DÜNYAYLA ENERJİ TİCARETİNİ TÜRK LİRASI İLE YAPACAK

Enerji hacmimiz bulunan ülkelerle yani enerji satın aldığımız ülkelerle bu ticareti milli parayla yapacak olmamız, bu konuda attığımız adımlar da yine ülkemiz için önemli. Milli paramızla yani Türk Lirası'yla bu ülkelerle yaptığımız enerji ticaretini gerçekleştirecek olmamız aslında devrim niteliğinde bir karar. Çünkü, en fazla dışarıya ödediğimiz para enerjiyle alakalı para ve bu manada, döviz açığı anlamında da Türk parasıyla bu giderlerin ödenecek olması aslında karşılıklı ticareti de artırabilecek adımlar. Yani, biz bir taraftan enerji satın alırken diğer taraftan kendi ürünlerimizi Türk lirası üzerinden bu ülkelere satışımızın önünü de açacak bir gelişme olacak. Dolayısıyla, milli para üzerinden enerji ticaretinin gerçekleşecek olması, bu konuda Enerji Bakanımız Berat Albayrak Bey’in çok ciddi adımları inşallah önümüzdeki süreçte durumu lehimize çevirecek.

Enerji, Türkiye’nin vazgeçilmezi, en önemli gelişim ve genişleme araçlarından bir tanesi ve bu konuda AK Parti hükümetleri geçtiğimiz 14 yıl boyunca Türkiye’nin ihtiyacını en doğru şekilde karşılarken, inşallah önümüzdeki süreçte bu yapılacak 18 milyarlık altyapı yatırımıyla beraber önümüz tekrar açılacak diyorum.

Ben grup önerisinin aleyhinde olduğumuzu belirtiyor, bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum."

Ercoşkun'un AK Parti sıralarından alkışlarla karşılanan bu konuşmaları sonrası, önerge Meclis Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu. HDP Grubu önerisi AK Parti sıralarının aleyhte oylarıyla reddedildi.