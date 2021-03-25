“2023’te uğrayacakları hüsranın ayak sesleri”

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre sonrası; Bolu’dan kongreye katılan 1574 Partili ile ilgili olarak polemik yaratılmaya çalışıldığını belirten AK Parti İl Başkanı Suat Güner, eleştirileri iki farklı boyutuyla değerlendirdiğini söyledi. İl Başkanı Suat Güner; Bolu Halkı tarafından siyasi amaç gütmeyen her eleştiriye saygı duyduklarını belirterek, siyasi eleştirileri ise ikiyüzlülük olarak nitelendirdi.

“2023 YILINDA UĞRAYACAKLARI HÜSRANIN AYAK SESLERİ”

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada Büyük Kongreyi değerlendiren Güner; “Bolu ili olarak, çok ciddi bir katılımla davamıza, Cumhurbaşkanımıza destek verdik. Teşkilatlarımızdan ve böylesine zorlu hava şartlarına rağmen Ankara’ya adeta akın eden Bolulu hemşerilerimize şükranlarımızı sunuyorum. AK Parti’nin siyasi ömrü ile ilgili fal bakanların gerekli cevabı gerek Salon önündeki gerekse de salon içindeki atmosfere bakarak aldıklarını düşünüyorum. Göreve başlarken; 2023 yılında sandıkları patlatacağız dediğimde bıyık altından gülenlere de en güzel cevabı Ankara’ya giden 1574 AK Partili gönül eri vermiş oldu. Bolu’da siyasi muhalefet parti temsilcilerine çağrım; bundan sonra AK Parti kadrolarıyla değil, Bolu Halkına ne verebiliriz üzerinden siyaset yapsınlar. Zira 2023 yılında uğrayacakları hüsranın ayak sesleri net bir şekilde büyük kongremizle birlikte bir kez daha duyulmuş, görülmüş oldu” dedi.

“HES KODU SORGULAMASI YAPILMIŞ, KURALLARA RİAYET EDİLMİŞTİR”

Kongreye Bolu’dan katılan partililere pandemi nedeniyle yapılan eleştirilere de cevap veren Güner; “Herhangi bir art niyeti olmadan, tamamen salgından dolayı duyulan endişeyle Bolu Halkı tarafından yapılan eleştirilere saygı duyuyorum. Ama hemşerilerimize de şunu söylemek isterim ki; Pandemi kuralları çerçevesinde gerek Bolu’dan gerekse de Türkiye’nin 81 vilayetinden Büyük kongremize katılan her Partilimizin HES kodu sorgulaması yapılmış, temizlik ve maske kurallarına da riayet edilmiştir. Salon içinde bulunan Partililerimizin ise kapalı ortam olması nedeniyle bir gün önce Covid testleri Genel Merkezimizde yapılarak, salona girişleri o şekliyle sağlanmıştır. Dünya ve özellikle bize her zaman rol model olarak dayatılan Avrupa ülkeleri bir yıldır Covid belasıyla yerle yeksan olmuşlarken, AK Parti iktidarında Türkiye’de elde edilen kazanımları ne Sayın Cumhurbaşkanımız ne de Sağlık Bakanlığımız tehlikeye düşürecek hiç bir girişim içerisinde olamazlar. Halkımız bundan dolayı müsterih olsun” ifadelerini kullandı.

“SÖYLEDİKLERİ SÖZLER YOK HÜKMÜNDEDİR”

Siyasi açıklamalarla Bolu’da polemik yaratılmaya çalışıldığını ve daha da kötüsü linç ortamını asla kabul etmediğini ifade eden Suat Güner son olarak şunları aktardı: “Büyük Kongremize katılan Partililerimiz üzerinden siyaset yapmak, ikiyüzlülüktür. Pandemi nedeniyle her türlü önlemin alındığı halde sırf Bolu’da kaos ortamı yaratmak, insanlarımızın ki özellikle esnafımızı tahrik etmek için yapılan açıklamaları hem tehlikeli hem de samimiyetsiz buluyorum. Dün Bolu meydanlarında Nevruz kutlaması adı altında halay çekenleri, İstanbul Sözleşmesinin iptalini bahane ederek güvenlik güçlerimize karşı, kol kola girerek saldıranlara, LGBT’lilere destek için koyun koyuna eylem yapanlara tek kelime edemeyenlerin, AK Parti Büyük Kongresine katılanlara yönelik söyledikleri sözler, yok hükmündedir. Önce çıkıp Nevruz ve İstanbul Sözleşmesi bahanesiyle yapılan rezilliklere ve marjinal hareketlere edecek bir kelamın olacak ki ondan sonra ettiğin sözlerin değeri olsun. Yoksa bu açıklamalar ikiyüzlü siyasetin en güzel örneği olarak Bolu siyasi tarihinde yerini alır.”