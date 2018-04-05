



Haber: Gönül Olutürk

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 6-20 Nisan tarihlerinde fındık üreticilerinin Ziraat Bankasındaki hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Doğanay, fındıkta destekleme ödemesinin 6 Nisan'da başlayacağını belirterek, üreticilere verilecek paranın kentlerin ekonomisine katkı sunacağını vurguladı. Alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 6-20 Nisan tarihleri arasında fındık üreticilerinin Ziraat Bankasındaki hesaplarına yatırılacağını kaydeden Doğanay, "Ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılacak. Buna göre kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler 6 Nisan, 4 ve 6 ile bitenler 13 Nisan, 8 ile bitenler ise 20 Nisan'da ödemesini alacak. Kimlik numarası 0 ve 2 ile biten üreticilerimiz, destek paralarını 6 Nisan 2018'de saat 18.00'den itibaren Ziraat Bankalarından alabilir" ifadesini kullandı.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Geçtiğimiz ay içerisinde 9494 çiftçimize 5 milyon 188 bin 973 liralık mazot, yine 9494 çiftçimize de 6 milyon 838 bin 717 liralık gübre desteği Hükümetimiz tarafından ödenmişti. 6 Nisan 2018 Cuma günü itibariyle de 1148 fındık üreticisi çiftçimize de 2 milyon 180 bin 86 liralık destek ödemesi gerçekleştirilecektir.

Ve yine önümüzdeki günlerde 1547 hububat/baklagil üreticimize 1 milyon 227 bin 971 lira fark desteği, 212 çiftçimize de 901 bin 865 lira ayçiçeği destek ödemesi yapılacaktır.

Böylelikle Hükümetimizin 2018 yılı için ilimizde; 21 bin 895 çiftçimize verdiği destek ödemesi 16 milyon 337 bin 612 liradır. Bolu Çiftçimiz adına başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba'ya, Bakanlarımıza ve Bolu Milletvekillerimize sonsuz şükranlarımı sunarım. Ayrıca bu desteğin çiftçimize ulaşması için gece gündüz yoğun mesai harcayan başta Tarım İl Müdürümüz İzzet Murat ve personeline de teşekkür ederim. Bolu çiftçimize hayırlı olsun" dedi.