21 bin kişiye ceza!

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili haftalık bilançoyu açıkladı. Bakanlıkça yapılan açıklamada kontrollü normalleşme sürecinde ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği hatırlatıldı.

Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamasının, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmakta olduğu belirtilen açıklamada haftalık cezai işlem uygulanan kişi sayısı paylaşıldı.

Bakanlık açıklamasında “Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 22-29 Mart tarihleri arasında kısıtlamayı ihlal eden 21 bin 495 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz” ifadelerine yer verildi.