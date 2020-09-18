21 Eylül öncesi değerlendirmeler yapıldı

Haber: N. Halid Altundal

21 Eylül’de başlayacak olan eğitim öğretim öncesinde İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi. Milli Eğitim Müdürü Sarıcı ilk olarak okul ve kurum müdürleri ile bir araya geldi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda okullarda ve kurumlarda alınan tedbirler konuşuldu. Yapılan açıklamada,” İl Müdürümüz Cemil Sarıcı başkanlığında müdürlük yöneticilerimizin de hazır bulunduğu il geneli tüm ilçe millî eğitim müdürlerimiz ve okul/kurum müdürleriyle e-konferans yöntemiyle 21 Eylül de başlayacak öğretim faaliyetleri konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.

SARICI SINIF ÖĞRETMENLERİYLE BULUŞTU

Okul ve kurum müdürleri ile gerçekleştirilen toplantının ardından Cemil Sarıcı, sınıf öğretmenleri ile de görüştü. Merkez ilçede bulunan okullarda görevli 1. sınıfları okutacak öğretmenlerle video konferans yöntemiyle bir araya gelen Sarıcı, öğretmenler ile karşılıklı sohbet etti. Sarıcı, 21 Eylül de öğrencileriyle buluşacak öğretmenlere sağlık ve başarı dileklerinde bulundu.