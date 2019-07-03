21 personel alınacak

Haber: Esra Öztürk

Resmi Gazetenin 3 Temmuz 2019 tarihli sayısında yer alan akademik personel ilanına göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) çeşitli fakülte ve bölümler için toplamda 21 personel alacak. Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre BAİBÜ, Tıp Fakültesine göğüs cerrahisi ve üroloji bölümleri için 1’er profesör, biyoistatistik ve tıbbi bilişim ile biyokimya bölümleri için 1’er doktor öğretim üyesi; Eğitim Fakültesine eğitim programları ve öğretim ile müzik eğitimi bölümleri için 1’er profesör, zihinsel engelliler eğitimi ve müzik eğitimi bölümleri için 1’er doçent; Sağlık Bilimleri Fakültesine fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü için 1 doçent; Güzel Sanatlar Fakültesine geleneksel Türk sanatları bölümü için 1 doçent, müzik bölümü için 2 doktor öğretim üyesi, seramik bölümü için 1 doktor öğretim üyesi, temel sanat eğitimi bölümü için 2 doktor öğretim üyesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine iktisat teorisi bölümü için 1 doktor öğretim üyesi; Bolu Meslek Yüksekokuluna bankacılık ve sigortacılık bölümü için 1 öğretim görevlisi; Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokuluna tıbbi ve aromatik bitkiler ile turizm ve otel işletmeciliği bölümleri için 1’er öğretim görevlisi alacak.

Son başvuru tarihinin 17 Temmuz olarak belirlendiği akademik personel ilanında giriş sınavının 25 Temmuz’da olacağı duyuruldu. Başvuruda bulunacak adayların istenen özel şartlar ve belgelerle alakalı detaylı bilgilere Resmi Gazetenin 3 Temmuz 2019 tarihli sayısındaki ilandan ulaşabileceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 11:29