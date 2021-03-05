21 yıldır dinmeyen özlem

Haber: N. Halid Altundal

Kurduğu vakıfla Bolu’yu kalkındıran, ‘Bolu’nun babası’ büyük hayırsever İzzet Baysal, vefatının yıldönümünde yad edildi. İş insanı merhum İzzet Baysal için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Gölköy Yerleşkesinde bulunan Anıt Mezarında program düzenlendi. Bu yıl koronavirüs salgını dolayısıyla katılımının kısıtlı olduğu anma programı buruk bir şekilde gerçekleştirildi. İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ve Mütevelli Heyeti Üyelerinin bulunduğu törene protokol üyelerinin yanı sıra siyasi parti il başkanları, akademisyenler, STK temsilcileri, ilçe belediye başkanları ile az sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Protokol konuşmalarıyla başlayan tören İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Kuran tilaveti sonrası İl Müftüsü Orhan Genç tarafından yapılan hatim duasıyla, merhum hayırsever İzzet Baysal rahmetle ve şükranla anıldı. Salgın sebebiyle salon programının iptal edildiği tören katılımcıların İzzet Baysal’ın mezarına çiçekler bırakması ile sona erdi.