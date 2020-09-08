21. yılında SGK önünden seslendiler

Haber. Erdal Tanrıverdi

Bolu Düzce Sakarya (BDS) Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Bolu Temsilciliği açıklamasında “Çalışma Hayatı, yaşantımızın en önemli alanlarının başında gelir. İnsanların hem gündelik ihtiyaç ve gelirlerinin kazanması, hem de geleceğe yönelik beklenti ve planlamalarında önemli bir yer tutar.

Biz Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 8 Eylül 1999 tarihinden önce, bir Sosyal Güvenlik Çatısı altında, çalışma hayatına atıldığımız için, beklenti ve plânlarımızı, doğal olarak o zamanki koşullar ve yasalar içinde gerçekleşmesini bekledik. Ama 4447 Sayılı Yasa çıkartılıp, bir de geriye doğru işletilerek, mevcut şartlara bir de Yaş Şartı eklediğinde, hayatımızın en büyük şoku ile karşılaştık. Hükümetler elbette bulundukları şartlar itibariyle, devleti koruyucu yasalar çıkartabilirler. Böyle bir duruma, kesinlikle diyeceğimiz bir cümle veya tavır olamaz. Biz Emeklilikte Yaşa Takılan kesimin karşı çıktığı nokta; bu yasanın geriye doğru aleyhte işletilmesidir. Böyle yapılarak, mağduriyet zincirimize yeni bir halka eklenmiştir” dedi.

Ayrıca; 2008'de çıkartılan 5510 Sayılı Yasayla da, 2008 yılı öncesi %78 olan Aylık Bağlanma Oranları, yeni bir düzenlemeyle %28'lere düşürüldü. İnsanların alım gücünün düştüğü gerçeği ile birlikte, emekli olduktan sonra gelirlerinin de düşürülmesi, insanların madden ve manen dibe vurmalarına neden olmuştur ifadelerini kullandılar.

Bolu Düzce Sakarya (BDS) Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Bolu Temsilciliği “Bunlarla birlikte, gerek Staj Sigortalığının, Hizmet başlangıcı olarak sayılmaması, çalışmayan ve geliri düşük olan kişilerden Genel Sağlık Sigortası adı altında bir kesinti yapılması ve son günlerde çalışanların ileriye dönük, bir birikimi olarak gördükleri, Kıdem Tazminatlarının bir Fona devredilerek, değerlendirilip Sigorta sahibine öyle verilmesi düşüncesi, bu ülke çalışanlarını birikimlerini tam olarak alamama durumu ile birlikte, psikolojik olarak çıkmazlara sokacağının da altını çizdi.

İl Temsilcisi son olarak “Sonuç olarak Hükümetimizden beklentimiz; yukarıda saydığımız mağduriyet ve kayıplarımızı gözönünde tutarak, haklarımızı bizlere iade etmeleridir. Hükümetler bu gibi girişimlerinde, vatandaşlarının yanında olduklarını göstermesi, ayrılmaz bir bütün ve birliktelik göstergesi olarak algılanır. Hükümetimizin bu anlayış ve düşüncede olduklarını bizlere hissettirmelerini ve çözüm odaklı olmalarını bekliyoruz” dedi.