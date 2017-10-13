Haber: Semih Baykal

İlimiz İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı hizmet binası düzenlenen açılış töreni ile hizmete açıldı. Açılış Törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Müftüsü Orhan Genç, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve aynı zamanda TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış törenin de ilk olarak Düzce Belediyesi Mehter Takımı gösteri düzenlendi. Daha sonra Hafız Ali Çelik Kuran Tilaveti okudu. Açılışta ilk olarak TÜGVA Bolu Şube Başkanı Sadık Kuru konuşma yaparak, vakfın tanıtımı hakkında bilgiler sundu. Ardından da TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Vakfın faaliyet ve hedeflerini anlattı.

“DİK DURMAYA ÇALIŞAN BİR MİLLETİN FERTLERİYİZ”

Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’da; “Bugün burada ülkemizin, Müslüman dünyasının geleceğini şekillendirecek yapı taşlarından birinin TÜGVA Bolu Şubesinin açılışı için bir araya geldik. Türkiye artık sadece kendi vatandaşlarının gülüp ağladığı bir ülke degil. Türkiye artık Müslüman dünyasının, dünyanın neresinde ezilmiş bir millet varsa onun yanında olan bir devlettir. Her şeye rağmen dik durmaya çalışan bir milletin fertleriyiz. Siyasi görüşü ne olursa olsun kendini geliştiren, okumuş, dünyada ve çevresinde olup bitenlerin farkında olan gençlere ihtiyaç vardır. Aklını kiraya verenlere değil. Aklını kiraya verenlerin bu ülkeye kastettiği bir dönemden geçtik” dedi.

“GENÇLERİMİZİN KENDİ PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRMELERİNİ İSTİYORUZ”

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan konuşmasında; “Türkiye Gençlik Vakfımızın Bolu temsilciliği, Bolu’daki tüm genç kardeşlerimize bir yuva olacaktır. Onların arkadaşlarıyla buluşacakları, çalışmalara katılacakları, eğitim alacakları bir yer olacak. Allah izin verirse en faal, en aktif şekilde çalışmalarını arzu ediyorum. Gençlik merkezileri, yurtları ve çalışma alanları ile gençlerimiz tüm ihtiyaçlarına cevap verecektir. Gençlerimizin aynı zamanda iyi vakit geçirdiği TÜGVA, alışılagelmiş derneklerden fazlasıdır. Bizler gençlerimizin kendi projelerini hayata geçirmelerini istiyoruz. Burada yapılan çalışmalar, projeler büyüklerin onayını beklemeyecek. Vakfı yöneten genç arkadaşlarımız bu projeleri yürütecekler. Biz şuna inanıyoruz; genç kardeşlerimize imkan verilip, önlerini açarsak evvel Allah bu gençlerimiz bizim yüzümüzü kara çıkarmaz. Hayal edemeyeceğimiz işlere imza atacaklar. Bu anlamda vakfımızın da önümüzdeki dönemde çok daha hızlı büyüyeceğini düşünüyorum. Bir milletin yeniden uyanışını temsil eden gençleri burada görüyoruz” şeklinde ifade etti.

“TÜRKİYE KENDİ KARARLARINI KENDİ VEREN TÜRKİYE DEMEKTİR”

Açıklamasının devamında Bilal Erdoğan batılılaşmanın zararlarında bahsederek; “Bize batılılaşma adı altında dayatılan şey ne varsa onu kopyalamak. Batı tembel olmak, özümüzden uzaklaşmak, yeni şeyler ortaya çıkarmamak demektir. Son 15 yıldır yaşadıklarımızla yaptığımız her özgün şeyin manipüle edildiği bir süreç geçirdik. Özgür ve bağımsız Türkiye kendi kararlarını kendi veren Türkiye demektir. Dost müttefik hepsi yalan… Gençlerimiz kendi milli benliğimizden koparılarak batı takipçisi ve taklitçisi değil, aileden gelen milli göreneklerimizle yetişmesi gerekir. Geleceğimiz batının ilerisinde bir gelişme içinde olmalıdır. Batı medeniyetinin hüküm sürdüğü bu son 2 yüzyılda dünya daha adaletli bir yer mi oldu? Savaş, zulüm, fakirlik mi son mu buldu? Tam tersine Batının tahakkümü altında daha çok kan, daha çok gözyaşı döküldü. Kitle imha silahları batının gözü önünde, onların eliyle imal edildi. 2 dünya savaşı başlatan Batı medeniyeti, dünyada 10 milyonu aşkın insanın ölmesine neden oldu. Türkiye, Balkanların Osmanlıdan ayrılmasından sonra orada ortaya çıkan savaş ve huzursuzluk son bulsun diye, refah olsun diye çalışan bir konumdadır. Avrupa bundan hoşnut mu? Bosna’da 250 bin Müslüman kardeşimiz katledildi. O dönemde bugünkü Türkiye olsaydı 250 bin kardeşimiz katledilemezdi. Bu yüzden güçlü olmak, özgür karar veren Türkiye’nin parçası olmak zorundayız. Buna halel getirenlere dur demeliyiz”

“BİZİM ÜSTÜMÜZE GELMEYE DEVAM EDECEKLER”

Son olarak Erdoğan, “TÜGVA işte bu amaçlarla gençlerimizi yetiştirmektedir. Emeği geçenlere, katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Vakıflarımız bu destekler olmadan işleyemez. TÜGVA bir kardeşimizin müşkülü varsa çözmek, eğitiminde destek olmak, gençlerimizin büyük Türkiye’nin parçası olmasına destek vermek için buradadır. Dünyanın bu çalkantılı süreci inşallah çok kutlu doğumlara haberdardır. Bu millet 15 Temmuzda Çanakkale ruhunun bitmediğini gösterdi. Bu yüzden bizim üstümüze gelmeye devam edecekler. Ama bu millet 1000 senedir nasıl bağımsızlığını teslim etmediyse yine etmeyecektir. 21. Yüzyıl Türk Milletinin yılı olacaktır” dedi. Konuşmaların ardından TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ve TÜGVA yüksek istişare kurulu üyesi Bilal Erdoğan çeşitli hediyeler takdim edildi. Daha sonra İl Müftüsü Orhan Genç tarafından yapılan dua eşliğinden TÜGVA hizmet binasının açılışı gerçekleşti.