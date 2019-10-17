21. Yüzyılda Susuz köy

Özel Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Merkeze yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Örencik köyünde 20 gündür su akmıyor. Köy halkı banyo bile yapamazken, bulaşıklarını bile artezyen suyuyla bahçede yıkamak zorunda kalıyor.

UTANÇ VERİCİSİ OLAY

İl merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Örencik köyü halkı adeta susuzluğu mahkum edildi. 20 gündür çeşmelerinden bir damla bile su akmayan köy halkı artezyen suyuyla evlerinin bahçelerinde bulaşıklarını yıkamak zorunda kalırken, yine 20 gündür banyo bile yapamaz durumdalar. Köyle halkının bazıları ineklerin içme suyu kullandığı yalaklardan evlerine bakraçlarla su getirip tüketmek zorunda kalırken, bazı vatandaşlar ise traktörlerinin arkasına bağladıkları 2 tonluk tankerlere artezyenlerden bu doldurarak evlerine götürüyorlar. Bazı köylülerde köy sokaklarında bulunan artezyenlere hortum bağlayarak evlerine su götürüyorlar.

KARE İNŞAATI SUÇLADILAR

Örencik köyü sakinleri, 20 gündür sularının kesik olduğunu bunun da sebebinin köye yakın bir ormanlık alan içerisinde otel yapan Parkorman Otel A.Ş. ve Kare Mühendislik İnşaat firmasının sorumlu olduğunu vurguladılar. İnşaatta çalışan hafriyat kamyonlarının köye gelen ana su hattının borularının parçalandığını belirten köylüler, yetkililerin konuya uzak kaldığını belirtiler. Muhabirimizin bölgede yaptığı araştırmada ise köy çeşmelerinde akması gereken suyun boşa aktığını ve su borularının parçalandığını tespit etti.

PERİŞAN DURUMDAYIZ

20 gündür sefillik içerisinde olduklarını belirten köy halkından 77 yaşındaki emekli okul müdürü Nuri Kardeş, 73 yaşındaki eşi Emine Kardeş, “20 gündür sefillik içerisindeyiz. Banyo bile yapamıyoruz. İçme suyunu bile şehir merkezine arabalarla gidip kökez çeşmelerinden evlerimize getirmek zorunda kalıyoruz. Geçen yılda böyle bir sorun yaşamıştık. Duyduğumuza göre, köyümüze yakın bir yerde otel inşaatı yapılıyormuş. Bu otelin hafriyat kamyonları su hattımızdaki boruları parçalamış. Günlerdir bizimle ilgilenen yok. Artık sağlığımızı bile düşünemez olduk. Pis ve mikroplu suları kullanmak zorunda bırakıldık. 21. Yüz yılda Bolu’nun bir ayıbıdır bu durum. Çamaşırımızı, bulaşığımızı evlerimiz bahçesinde artezyen suyuyla yıkamak zorunda kaldık. İl Özel İdare ne iş yapar. İl Özel İdare yetkilileri köyümüze gelip inceleme bile yapma ihtiyacı duymuyor. Bu ayıp bizim değil İl Özel İdarenin bir ayıbıdır. İneklerle beraber aynı suyu kullanmamıza sebep olanlar utansın” dediler

ÖZEL İDARENİN AYIBI

62 yaşındaki Sabriye Elmas ve doğma büyüme Örencik köyünde oturan 60 yaşındaki Hayrullah Biçer ise, bu su kesintisi bir gün üç gün beş gün değil yirmi günü geçti. Bu insanlar susuz ne yapar nasıl yaşar diyen yok. Muhtarımız her gün özel idarenin kapısını aşındırıyor. Biz kuyu suyu ve inek yalaklarından aldığımız kullanma suyu ile idare etmeye çalışıyoruz. Allah rızası için valimiz sesimizi duysun. Özel idare yetkilileri ve valiye bir gün susuz yaşa deyiversek nasıl olur. O zaman belki bizi anlar ve yardımcı olurlar.” açıklamalarında bulundular.