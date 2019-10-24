216 tesis sıfır atık sistemine giriş yaptı

Haber: Volkan Yılmaz

İlimizde toplamda 216 tesis tarafından sıfır atık sistemine geçildi. Sıfır Atık’ın, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedef olduğu kaydedildi.

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce her kata geri kazanılabilir (kağıt-karton, plastik, cam ve metal) atıklar için dört bölmeli; organik atıklar ve geri kazanımı mümkün olmayan atıklar için iki bölmeli olmak üzere atık biriktirme ekipmanları yerleştirildi. Atıkların geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmeden önce geçici olarak bekletileceği geçici depolama alanı mevzuata uygun şekilde hizmet binamızın arkasındaki araç parkurunda yapıldı. İl Müdürlüğünde çalışan tüm personele 09.08.2018 tarihinde sıfır atık projesinin nasıl uygulanacağı hakkında eğitim verilerek Sıfır Atık sistemine geçildi. 03.09.2018 tarihinde İlçe Kaymakamları ve Belediye Başkanlarının, 19.09.2018 tarihinde kamu kurum amirlerinin katılımıyla Sıfır Atık Projesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 07.12.2018 tarihinde Hampton By Hilton Otel’de Bakanlıkça düzenlenen “Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Semineri’ne; belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, okullar, alışveriş merkezleri, zincir mağazalar, oteller, sanayiciler, büyük işyerleri, hastaneler ve organize sanayi bölgelerinin temsilcileri katıldı. İlimizde tüm kamu kurum kuruluşları 40 adet, Bolu Belediyesi, Dörtdivan Belediyesi, Göynük Belediyesi olmak üzere 3 adet, Cadde AVM, Özdilek AVM, Bolu Dağı İnş.3 adet, 5 adet Sanayi tesisi, 124 adet eğitim kurumu, 20 adet konaklama işletmesi, 10 adet sağlık kuruluşu, 10 adet diğer tesisler olmak üzere toplam 216 tesis tarafından sıfır atık sistemine ise giriş yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019, 10:56