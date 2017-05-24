HABER: FARUK ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Yeniçağa İlçesi Adaköy Köyü’ne gelen 4’ü erkek 2’si kadın 6 kişi, köyde bulunan bir evde Osmanlı dönemine ait altınların bulunduğunu ve kendilerine ortak aradıklarını söyleyerek M.F. isimli bir vatandaşın 22 bin lirasını dolandırdılar.

Konya’dan geldikleri ve sahte kimlik kullandıkları öğrenilen H.Ç., S.V., F.V., M.B ve T.A isimli şahıslar tarafından dolandırıldığını anlayan M.F. isimli köylü durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlatan ekipler kısa süre içerisinde 6 dolandırıcıyı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar gözaltı işlemlerinin ardından Bolu’nun Gerede İlçesi’nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.