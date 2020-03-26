22 tane vaka var

Haber: Volkan Yılmaz

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidi karşısında tedbirler arttırılırken günden güne vaka sayıları da artmaya devam ediyor. Son olarak ilimizde 22 vaka olduğu belirtildi. Bu vakalardan 8’inin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde geriye kalan 14 vakanın ise Köroğlu Devlet Hastanesi’nde karantinaya alındığı ve test sonuçlarının beklendiği belirtildi.

Doktor ve Eşi negatif çıktı

Geçtiğimiz günlerde şüphe üzerine karantinaya alındığı belirtilen ve ismi söylenmeyen doktor ile eşinin sonuçları belli oldu. Yapılan testler sonrasında iki kişinin sonuçlarının da negatif olduğu ve taburcu edilerek evlerine gönderildiği belirtildi.