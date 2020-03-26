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22 tane vaka var

Koronavirüs tehlikesinde vaka sayıları her gün artarken Bolu’da da 22 kişinin karantinaya alındığı öğrenildi. Test sonuçlarının beklendiği 22 vakanın 8’i BAİBÜ Tıp Fakültesi’nde 14’ünün ise Köroğlu Devlet Hastanesi’nde olduğu belirtildi.

22 tane vaka var

Haber: Volkan Yılmaz

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidi karşısında tedbirler arttırılırken günden güne vaka sayıları da artmaya devam ediyor. Son olarak ilimizde 22 vaka olduğu belirtildi. Bu vakalardan 8’inin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde  geriye kalan 14 vakanın ise Köroğlu Devlet Hastanesi’nde karantinaya alındığı ve test sonuçlarının beklendiği belirtildi.

Doktor ve Eşi negatif çıktı

Geçtiğimiz günlerde şüphe üzerine karantinaya alındığı belirtilen ve ismi söylenmeyen doktor ile eşinin sonuçları belli oldu. Yapılan testler sonrasında iki kişinin sonuçlarının da negatif olduğu ve taburcu edilerek evlerine gönderildiği belirtildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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