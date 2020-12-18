22 yaşındaki Ceylan bulundu

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Mahallesi Rasim Sokak’ta ikamet eden Akar Ailesinin 22 yaşındaki kızı Ceylan Akar, 14 Aralık gecesi evden çıktı. Yüzde 58 zihinsel engelli olan genç kızın eve geri dönmemesi üzerine ailesi Ceylan’ı aramaya başladı. Genç kızı hiçbir yerde bulamayan aile durumu hemen polise haber verdi. Polis zihinsel engelli Ceylan Akar’ı bulmak için çalışma başlattı. Genç kızın kaçırıldığından şüphe eden ailesi, Ceylan’ı gören ve bulunduğu yeri duyanların hemen polise haber vermesini istedi.

DEVREK’TE BULUNDU

Kayıp haberlerinin her yerde yankılanmasının ardından zihinsel engelli genç kızdan sevindiren haber geldi. Ceylan Akar, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bulundu. Karakola götürülen Akar’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve akşam saatlerinde ailesiyle birlikte Bolu’ya döneceği öğrenildi.