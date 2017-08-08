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Bolu Adliyesi'ndeki mahkeme salonlarının yetersiz olması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Örgütün sözde "Bolu İl İmamı" olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Şevket Kahraman, hakkındaki iddiaları reddetti.

Hayatının hiçbir döneminde terörle ilgi ve alakasının olmadığını ileri süren Kahraman, "Demokrasiye ve halkın kendi kendini idaresine inanıyorum. Milletin iradesinin karşısında olan her türlü uygulamayı kınıyorum. 15 Temmuz darbe girişimini de lanetliyorum. Bu darbenin yapılmasında fikri destekte bulunduğum iddiasıyla yargılanıyorum. Ben darbeci değil bu darbenin mağduruyum. Yönetici sıfatıyla yargılanıyorum." dedi.

Kahraman, geçmişten bu yana örgütle iltisaklı olan şirketlerde SGK kaydı olduğu için ve Cuma Kartal'ın yerine il ilamı olarak geldiği gerekçesiyle yargılandığını ifade ederek, "Örgütün işleyişinde söz sahibi olduğum ve örgütü Adnan Daylan ile birlikte yönettiğim ifade ediliyor. Bu suçlamaların kurgu ve yönlendirmelerle yapıldığını düşünüyorum. Şahsıma bir yafta yapıştırılmıştır. Örgütle iltisaklı olan ve KHK'larla kapatılan okullarda edebiyat öğretmeni ve halkla ilişkiler uzmanı olarak çalıştım. Bu okullarda öğretmenlik yapmak çok önemlidir ve ayrıcalıktır. Bunu vurgulamak isterim. KHK ile kapatılan şirketlerde adımın geçmesi suç unsuru sayılamaz. Ayrıca yurt dışı çıkışlarımın bazıları oradaki eğitim faaliyetlerini tanıtmak içindir. Ben her gittiğim yerde kültürüm ve yapıyla alakalı yer ve kurumları ziyaret ettim. Bunu çekinmeden söylüyorum." ifadesini kullandı.

Kahraman, 2015 yılında İstanbul'da yeni açılan Fatih Koleji'nde halkla ilişkiler bölümünde çalıştığı esnada okulda küçülme yapılması gerekçesiyle oradan ayrılmak zorunda kaldığını dile getirerek, bunun üzerine küçük bir şehir olması ve değişik cazibeleri ile Bolu'ya gelme kararı aldığını söyledi.

Sanık Kahraman, mahkeme başkanının il imamı olduğu gerekçesiyle yargılandığını hatırlatması üzerine, "Benden önce il imamı olduğu ileri sürülen Cuma Kartal ile hiç görüşmedim. Sadece ismini duydum. Bolu'da örgütün elindeki gayrimenkullerin satılması ve sermaye azaltmaya yönelik benim talimat verdiğim ifade edilmiş. Ben bunları kabul etmiyorum. Ben burada ne müdür ne de farklı bir yönetici pozisyonunda çalışmadım. İl imamı olduğum farklı bir yönetim ve çalışma şekli uyguladığım ifade ediliyor. Ben bunları kabul etmiyorum. İl imamı olduğumu reddediyorum." diye konuştu.

Mahkeme başkanının babasının evinde yapılan aramada bulunan bilgisayarda Fetullah Gülen'in videoları ve şiirlerinin bulunduğunu hatırlatması üzerine Kahraman, şunları söyledi:

"Bilgisayarımda yapılan aramada imaj kayıtları alınmış ve Fetullah Gülen'e ait videolarla şiirler olduğu görülmüş. Ben bunları indirip indirmediğimi hatırlamıyorum. Ben bu videoları indirmiş ya da izlemiş olabilirim. Bunu kabul ediyorum ama bu aramanın usulünce yapılmadığını düşündüğüm için bu delilleri reddediyorum."

Öte yandan, duruşma arasında tahliye kararı verilen Hayrullah Konuk, Hasan Umur, Hacer Karagülle, Gürbüz Yavuz, Ayhan Yılmaz ve İbrahim Türkoğlu'nun duruşmaya tutuksuz olarak katıldığı görüldü. Tutuklu sanık Şevket Kahraman'ın savunmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.

İDDİANAMEDEN

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 120 sayfalık iddianamede, firari sanıklar Adnan Daylan, Cuma Kartal, Suat Türkoğlu, Mustafa Çaka, Ahmet Çelebi ile tutuklu sanıklar Şevket Kahraman, Ali Osman Çelik ve Emin Sinoplu hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede 137 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.