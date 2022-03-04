22 yıldır üzüntü içindeyiz



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’ya yaptığı hizmetlerle Bolunun babası olan hayırsever işadamı rahmetli İzzet Baysal bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz.

İzzet Baysal Vakfı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kurucusu, Bolunun babası merhum İzzet Baysal’ı aramızdan ayrılışının 22. yılında anıyoruz.

5 MART 2022 Cumartesi Saat:14.00

ANIT MEZAR PROGRAMI

SAAT : 14:00

KONUŞMALAR

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü)

Tanju ÖZCAN (Bolu Belediye Başkanı)

Ahmet ÜMİT (Bolu Valisi)

Kur’an-ı Kerim Tilaveti

Hatim Duası

Ali Rıza TAHİROĞLU (Bolu Müftüsü)

Yer: Anıt Mezar (Gölköy Yerleşkesi – Bolu)

SALON PROGRAMI

İzzet Baysal Vakfı Sunumu

Belgesel “Dillerde İzzet Baysal”

İzzet Baysal Vakfı Tarafından Uluslararası Yayın Yapan Öğretim Elemanlarına Verilen Ödüllerin Takdimi



Yer: İzzet Baysal Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu