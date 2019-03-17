2200 metrede kayak keyfi

İlimizin ünlü kayak merkeziKartalkaya, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kayak merkezinde sezonun mart ayı sonuna doğru kapanacağı öğrenildi.

2200 metrede kayak keyfi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve 2 bin 200 metre yükseklikteki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı oldu. Kayak merkezinde bulunan oteller yüzde 70 ila 85 arasında doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Günübirlik ve konaklamak için kayak merkezine gelen tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan ve kar kalınlığının yer yer 1 metrenin üzerindeki pistlerde kayak ve snowboard yaparak, tatillerinin keyfini çıkarıyor

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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