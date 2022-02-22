22.02.2022 yılının bebekleri ikizler oldu





Haber: Erdal Tanrıverdi

Kadın ve Doğum Hastanesinde öğretmen anne Ayşegül Uysal, 22.02.2022 tarihi saat 06.26’da 2 kilo 760 gram ve bir dakika sonra 2 kilo 505 gram ağırlığında ikiz kız çocuğu dünyaya getirdi. Çiftin ayrıca 4 yaşında Ebrar isimli bir kız çocuğu daha buluyor. 22.02.2022 tarihinin bu anlamlı gününde öğretmen Uysal çiftinin dünyaya getirdiği ikiz kız bebekleri Bolu’da herkes tarafından konuşulur oldu.

Günün anlam ve önemine dair dünyaya gelen ikiz bebeklerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten öğretmen aile Ayşegül-Ahmet Uysal, şunları söylediler; “Ebrar kızımızın ardından ikiz bebeklerimizin olacağını önceden biliyorduk. Ama, tarih olarak ne zaman dünyaya geleceğini hiç tahmin etmezdik. İkizlerimizin 22.02.2022 tarihinde yani ikilerin bol olduğu bir tarihinde itkz bebeğimizin de olmasından dolayı da mutluyuz. Böyle bir tarihte ikizlerimizin olması bizlere daha da anlam kattı” dediler.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022, 17:18