221 yıllık daktilonun fiyatı 6 bin lira

HAber:Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyesi’nin desteği ve katkılarıyla, Antika, Kültür ve Sanat Etkinliği Pazarı geçtiğimiz ay açılmasının ardından ikinci de gerçekleştirildi. Bolu pazarı içerisinde kurulan antika pazarında satışa sürülen ürünler büyük ilgi gördü. Pazarda satılan gramafonlar 3 bin ila 5 bin lira arasında satışa sunulurken, en pahalı antika ise 221yıllık Continental marka daktilo oldu.

Bir değerli anti ise Ruslar tarafından 80 yıl önce gemilerde kullanılan manyetolu telefon 4 bin liralık fiyatlı dikkatleri çekti.

Antika pazarının bir diğer değerli eseri ise Müslüm Gürses’in 1970 yıllarda çıkarttığı Müzik Ziyafeti adlı long play’ı olurken, 1930 yıllarda askerlerimiz kullandığı askeri diploması da ilgi çeken eserlerden biri oldu.

221 yıllık daktilonun en değerli antikalar arasında yer aldığını belirten Erol Çalışkan; “30 senedir bu işi yapıyorum. 1800’li yıllarda dünya genelinde ilk çıkan daktiloyu satışa sundum. Bu daktilonun gerçek değeri 10 bin lira civarında ama Bolu’da Pazar nedeniyle fiyatı 6 bin liraya kadar düşürdüm” derken, pazarın ikinci değerli antikası olan Rus yapımı manyetolu denizci telefonu oldu. 20 senedir bu işle uğraşan Raşit Yazgan; “Bolu pazarı olması nedeniyle denizcilerin kullandığı 80 yıllık gemici telefonunu 4 bin liradan satıyorum. Antikacılık güzel bir meslek. Bir bakıyorsunuz ummadığınız bir antika çok pahalı fiyatlarla satılabiliyor. Bu meslekte fiyatlar her geçen gün değişiyor” derken, pazarda en çok ilgiyi çeken ise Müslüm Gürses’in. 1970’li yıllarda çıkardığı müzik ziyafeti adlı long play olurken, bu plağı satışa sunan Şerif Çakır; “Bu plağın fiyatı şu anda bin lira civarında, plaklar arasında en çok ilgiyi Müslüm Gürses’in seslendirdiği long playlar çekiyor” açıklamasında bulundu.