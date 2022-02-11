222 yıllık antika kemere paha biçilmiyor



Haber: Erdal Tanrıverdi

86 santimetre uzunluğunda, 688 gram gümüş kullanılarak yapılan kemerin asıl menşeğinin Beypazarı olduğunu belirten antikacı Ercan Eroğlu, kemerin geçmişi hakkında şunları söyledi; “Bu kemer 1800’ler sonları 1900’ler başları arasında üretilmiş diye tahmin ettiğimiz bir üründür. Ama bunun asıl dönemi, Osmanlı Padişahlığı zamanı 1800’lerdir. Üretim yeri Beypazarı’dır. Beypazarı Eski Gümüş işçiliğinin o dönem merkeziydi. Bizim Osmanlı Türk kültürüne ait bir ürün olup, ilimizde de çoğunlukla Kıbrıscık yöresinde ‘Gümüş Gelin Kemeri’ diye bilinir. O dönemlerde damadın ailesi tarafından geline alınırmış. Gelin almalarda geleneksel olarak varlıklı aileler tarafından hediye edilen bir üründür. Bu kemer günümüzde bulunması zor bir eserdir. Tarihimizin izlerini taşımakta olup, geleneksel kültürümüze sahip bir üründür. Ama ben bu işi iki yıldır yapıyorum. Kıbrıscık’tan geçtiğimiz günlerde bulabildim. Yani yöresinde bile bulunamayan üründür” dedi.

DÖNEMİN TÜM İZLERİNİ TAŞIYOR

Eroğlu, “Bu gümüş kemerin uzunluğu 86 santimetre, ağırlığı 688 gramdır. Tokası düşük ayar dediğimiz 300-400 ayar gümüşten olup, diğer kısımları 400 ve üzeri gümüş ayarına sahiptir. İşçiliklere ve detaylara baktığımızda dönemin tüm izleri görülüyor. Bu eserin maddi olarak değerine bakarsanız sadece şunu ifade edeyim, eritilmiş gümüş değeri, 3 bin 500 lira üzerindedir. Tarihi ve nadirlik kıymeti hariç. Geleneksel tarihi bir obje. Şu anki değeri 10 bin liranın üzerindedir. Ancak, bana göre maddi değerinden çok manevi değeri çok vardır”

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2022, 11:51