225 bin 394 seçmen

HABER :ESRA ÖZTÜRK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Bolu'daki vatandaşlar, belediye başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Bolu'da 225 bin 394 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Bolu'daki seçmen sayısı 17 bin 336 arttı. Bolu'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 994 sandık kurulurken, bu seçimlerde bin 18 sandık kurulacak. Bolu'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Bolu merkez. 140 bin 651 kayıtlı seçmenin bulunduğu Bolu merkezde 496 sandık kurulacak.

Bolu merkezden sonra ikinci sırada 145 sandık ve 26 bin 97 seçmenle Gerede, üçüncü sırada da 93 sandık ve 15 bin 466 seçmenle Mudurnu geliyor. 25 sandık ve 2 bin 749 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Kıbrıscık'ta olacak.