banner133

banner101

banner120
26 Haziran 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • 23 Firma tomruk ve dikili ağaç kazandı

    Orman Ürünleri Satış Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 9 maddesi (1) inci fıkrasının (ö) bendine göre, Bölge Müdürlüğümüzden tomruk ve dikili ağaç tahsis almaya hak kazanan 23 firmanın 21 temsilcisi, Bölge Müdürü Hasan Keskin başkanlığında toplandı.

    26 Haziran 2018 Salı 16:16
    Bu haber 62 kez okundu
    23 Firma tomruk ve dikili ağaç kazandı

    Haber: Aysun Beykoz

    Bölge Müdür Yardımcısı, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü, Şube Mühendisi ve tüm Orman İşletme Müdürlerinin katılımı ile tahsislerin işletmelere dağıtılması hususunda yapılan toplantı da Bölge Müdürü Hasan Keskin’in açılış konuşmasında, öncelikle Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden, odun hammaddesi işleyen firmalara verilen tahsislerin hayırlı olmasını diledi. Depolardan 2. ve 3. Sınıf tomruk almaya hak kazanan firmalar ile tahsisli dikili ağaç almaya hak kazanan firmaların ilgili işletmeler ile yapacakları üçer aylık termin planları doğrultusunda satışlarını 31.12.2018 tarihinden önce yaptırmaları gerektiğini ifade ederek tahsisli dikili ağaç almaya hak kazanan firmalarda üretim işlerini, öncelikle o şeflikteki veya yöredeki kooperatiflere veya köylülere yaptırmalarının firmaların önümüzdeki yıllarda ilgili şefliklerden alacakları tahsisli dikili ağaç miktarının artması ve de üretim işlerinin sorun çıkmadan yapılabilmesi açılarından önemli olduğu vurgusunu yaptı. Birinci oturumda depolardan tahsisli tomruk alamaya hak kazanan firmalara, İşletme Müdürlükleri bazında, ağaç türlerine, ürün cins ve sınıflarına göre tahsis dağılımı yapıldı. Devamında yapılan ikinci oturumda da İşletme Müdürlüklerinden tahsisli dikili ağaç almaya hak kazanan firmalara, İşletme Müdürlükleri bazında, ağaç türlerine göre dikili ağaç tahsis dağılımı yapılarak toplantı sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Orman, Ürünleri, Satış, Usul, Esasları

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Bürokrasi 1
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR O ANTİ DEPRESANI ALMA ÇOCUĞUM
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAYATI ÖĞRENMEK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ BASIN HAYATI” ndan ( 2 )…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu OY KULLANMAYA BENİ DE GÖTÜRÜN !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel ÜRETİMDE BENDE VARIM
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bıçak Sırtı Seçim ile ilgili fikir yürütmenin zorluğu
  • İlhami Candemir İlhami Candemir VERGİ BARIŞI MUAMMASI
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BAZEN ÇOCUK GÖZÜYLE BAKMALI
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Diplomasız Mühendis Kavakçı Kardeşler
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ORADAN BURADAN
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Santos’un Ateşle Dansı (ANALİZ)
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124