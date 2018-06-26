Haber: Aysun Beykoz

Bölge Müdür Yardımcısı, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü, Şube Mühendisi ve tüm Orman İşletme Müdürlerinin katılımı ile tahsislerin işletmelere dağıtılması hususunda yapılan toplantı da Bölge Müdürü Hasan Keskin’in açılış konuşmasında, öncelikle Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden, odun hammaddesi işleyen firmalara verilen tahsislerin hayırlı olmasını diledi. Depolardan 2. ve 3. Sınıf tomruk almaya hak kazanan firmalar ile tahsisli dikili ağaç almaya hak kazanan firmaların ilgili işletmeler ile yapacakları üçer aylık termin planları doğrultusunda satışlarını 31.12.2018 tarihinden önce yaptırmaları gerektiğini ifade ederek tahsisli dikili ağaç almaya hak kazanan firmalarda üretim işlerini, öncelikle o şeflikteki veya yöredeki kooperatiflere veya köylülere yaptırmalarının firmaların önümüzdeki yıllarda ilgili şefliklerden alacakları tahsisli dikili ağaç miktarının artması ve de üretim işlerinin sorun çıkmadan yapılabilmesi açılarından önemli olduğu vurgusunu yaptı. Birinci oturumda depolardan tahsisli tomruk alamaya hak kazanan firmalara, İşletme Müdürlükleri bazında, ağaç türlerine, ürün cins ve sınıflarına göre tahsis dağılımı yapıldı. Devamında yapılan ikinci oturumda da İşletme Müdürlüklerinden tahsisli dikili ağaç almaya hak kazanan firmalara, İşletme Müdürlükleri bazında, ağaç türlerine göre dikili ağaç tahsis dağılımı yapılarak toplantı sona erdi.