23 gün arayla virüse yenildiler

Haber: G. Deniz Bakır

Son günlerde ciddi vaka artışlarının yaşandığı ilimizde geçen ay koronavirüse yakalanan eczacı Nurcan Uslupat’ın hastalığa yenik düşmesi, Mudurnu’yu yasa boğmuştu. Uslupat’ın eşi Mudurnu eczacı esnaflarından aynı zamanda CHP eski ilçe başkanı Osman Uslupat da, eşini kaybettiği 4 Şubat tarihinden beri koronavirüs tedavisi görüyordu.

Belediye Pasajındaki eczane dükkanı bulunan ve karısıyla birlikte yaşamlarının son günlerine dek burada çalışan Osman Uslupat, eşi Nurcan Uslupat’ın kaybetmesinden 23 gün sonra 27 Şubat’ta yaşam savaşını kaybetti.

Mudurnu esnafının tanınan ve sevilen simalarından olan Uslupat çifti için bir yazı yayınlayan Mudurnu Derneği, “Eşi Nurcan Uslupat'ı 4 Şubat'ta koronadan kaybeden değerli hemşerimiz Osman Uslupat'ı da aynı hastalıktan kaybetmenin üzüntü içindeyiz. Aile bireylerine, tüm dostlarına ve Mudurnulu hemşerilerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. İki değerimize de Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021, 13:22