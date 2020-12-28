23 kişiye idari para cezası

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi saat 21.00’den sabah 05.00’a kadar, hafta sonu ise kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet ekipleri denetimlerini sürdürdü. İl Emniyet Müdürlüğünce ilimizin belirlenen bölgelerinde kurulan kontrol noktaları ve devriye gezen ekiplerce kısıtlamaya uymayan ve izni bulunmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Gerçekleştirilen denetimler neticesinde emniyet ekiplerince 23 kişiye kısıtlamaya uymadığı için idari para cezası kesildi. Emniyet güçlerince denetimler aralıksız sürdürülürken vatandaşlar koronavirüs kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.