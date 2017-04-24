Haber: Aysun Beykoz

Sakarya İlköğretim Okulu öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları devam ediyor. Her gösterisi izleyenlerden büyük beğeni kazanan Sakarya İlköğretim Okulu öğrencilerinin, hazırladıkları program bir kez daha ayakta alkışlandı. Karaçayır Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinliklerde çocukların gösterileri büyük alkışlar aldı. Öğrenciler İzmir Marşı, folklor gösterileri ve şiir dinletileri eşliğinde gösterilerini seyircilere sundu.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’de günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaparak, çocuklara seslendi ve “Sizler bizim en değerli varlıklarımızsınız, bizim için çok önemlisiniz. Sizler bu tarihe sahip çıktığınız müddetçe, bağımsızlığa kastedecek düşmanlar, kendilerine bu topraklarda asla hayat bulamayacaklar. Atalarımız, büyüklerimiz bu vatana nasıl sahip çıkmışlarsa sizler de birlik beraberlik içinde Cumhuriyetimize sahip çıkacak ve ülkemizi güçlü, aydınlık yarınlara taşıyacaksınız” dedi.