23 Nisan Göynük’te coşkuyla kutlandı

Haber: BMA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Göynük’te belediye tarafından ilçe merkezindeki tüm evlere Türk Bayrağı ve balon dağıtıldı. Dağıtılan iki bin adet uçan balon belediye hoparlörlerinden çalınan 23 Nisan şarkıları eşliğinde gökyüzü ile buluştu.

Kutlama programı ülkemiz genelinde olduğu gibi akşam saat 21.00’de evlerin balkon ve pencerelerinden okunan İstiklal Marşı ile devam etti. Program kapsamında son olarak ise şiir ve şarkılar eşliğinde Zafer Kulesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı anısına 100 adet dilek feneri gökyüzü ile buluşturuldu.