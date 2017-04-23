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23 Nisan 2017 Pazar
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    • 23 Nisan’a karla uyandık

    Bolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde kent merkezini beyazlara bürüdü. 23 Nisan günü kar yağışıyla uyanan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadılar.

    23 Nisan 2017 Pazar 10:48
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    23 Nisan’a karla uyandık
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    HABER: FARUK ÇİDEM

    Bolu'da, dün aralıksız yağan yağmur gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde şiddetini artırarak devam eden kar yağışı kent merkezini beyazlara bürüdü. Yeşil alanların beyazlarla kaplı olduğu Bolu'da vatandaşlar şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştılar. Kartopstallık görüntülerin oluştuğu Bolu'da, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Nisan ayında yağan karla birlikte fotoğraf çekilmekten geri kalmadılar.

    Nisan ayının son günlerinde kar yağışını, yaz günlerinin gelmeyeceği şeklinde yorumlayan vatandaşlar, Sabah kalktık bir anda bu manzarayla karşılaştık. Dün de yağmur yağmıştı. Bolu'da geçmiş yıllarda da bunları yaşamıştık. Bolu'da böyle şeyler oluyor, alıştık artık" dediler.

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