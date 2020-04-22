23 Nisan’ı evde kutladılar

Haber: Volkan Yılmaz

Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları okullarda ve ya alanlarda yapılamıyor. Uzun bir süredir sağlıkları için evde kalan minik öğrenciler, 23 Nisan coşkusunu evlerinde kutluyor. Bolu 100. Yıl İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri de bu anlamlı günde evlerinde çektikleri videolarla 23 Nisan’ı kutladılar. Sınıf öğretmeni Nuran Çalışkan önderliğinde hazırladıkları videoda öğrenciler İstiklal Marşı’nı ve 23 Nisan’ı anlatan şiirler okudu. Hazırlanan video sosyal medyada da büyük beğeni alırken, izleyenleri duygulandırdı.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2020, 13:17