233 kök kenevir ele geçirildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 20 Eylül Cuma günü ilimiz Göynük ilçesi Yeniköy Köyü Alanı mevkiinde ormanlık alan içerisinde 3 şüphelinin kenevir bitkisi yetiştirdiğinin tespit edildi. Hemen harekete geçen Jandarma ekipleri şüphelilerin evlerine operasyon yaptı. Evde yapılan adli arama neticesinde 233 kök kenevir bitkisi, 500 gram kubar esrar ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.