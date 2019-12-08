24 belediye “İklim İçin Biz de Varız” dedi

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye’de belediyeler, emisyonlarını azaltmak ve kentlerini iklim krizinin yıkıcı etkilerine karşı korumak için birlikte harekete geçiyor. Altısı Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 24 yönetim, “İklim İçin Biz de Varız” Deklarasyonu’nu imzaladı. Belediyeler, bu kapsamda İklim Eylem Planları hazırlayacaklar ve kamuoyuna duyuracak. Deklarasyonun imzalanmasından önce 24 belediye İstanbul’da İklim İçin Kentler Çalıştayı’nda 3 Aralık’ta bir araya geldi. Boğaziçi Üniversitesi, UN SDSN Türkiye, 350 Türkiye ve Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği ortak girişimi ile gerçekleştirilen organizasyon, ortak deklarasyon ile sona erdi. Deklarasyonu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıda açıkladı. Deklarasyona imza atan belediyelerin Paris İklim Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1.5°C sınırında tutma hedefine yönelik çalışmalarda bulunacaklarını taahhüt ettiğini ifade etti.

Deklarasyonu imzalayan belediyeler şu şekilde: Adana Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bolu Belediyesi, Edirne Belediyesi, Rize Belediyesi, Tunceli Belediyesi, Acıpayam Belediyesi (Denizli), Tepebaşı Belediyesi (Eskişehir), Avcılar Belediyesi (İstanbul), Bağcılar Belediyesi (İstanbul), Beşiktaş Belediyesi (İstanbul), Kadıköy Belediyesi (İstanbul), Sarıyer Belediyesi (İstanbul), Sultanbeyli Belediyesi (İstanbul), Bornova Belediyesi (İzmir), Çiğli Belediyesi (İzmir), Karşıyaka Belediyesi (İzmir), Fethiye Belediyesi (Muğla), Çerkezköy Belediyesi (Tekirdağ), Bodrum Belediyesi (Aydın).