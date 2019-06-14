24 gönüllü ile MEB-AKUT ekibi kuruldu

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde ilimizdeki Milli Eğitime bağlı kurumlardan gönüllü olan 24 kişiyle arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi. Gönüllülere 10-14 Haziran tarihleri arasında Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde arama kurtarma eğitmeni Murtaza Cicioğlu tarafından temel afet bilinci, kimyasal biyolojik radyolojik ve nükleer tehlikelere yönelik farkındalık, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, arama kurtarma cihazları kurulumu, tanıtılması ve enkazda kullanımı, kurtarma ipleri ve düğümleri, binalardan ve kuyulardan kurtarma, kurtarma araçları ve makinelerinin kullanımı, enkaza giriş teknikleri, enkazda arama ve kurtarma eğitimleri verildi.

AFAD İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen 32 saatlik uygulamalı eğitimler sonucunda 24 gönüllü ile bir MEB-AKUT ekibi oluşturuldu. Öte yandan AFAD gönüllüleri de olanlara 3. aşama eğitimler il dışında AFAD eğitim merkezlerinde verilecek.