Haber: Aysun Beykoz

Açıklanan rakamın kendileri için sürpriz olmadığını belirten Metin, dolar üzerinden yaratılmaya çalışılan algıya rağmen tüm ekonomik göstergelerin olumlu olmasının bu beklentiyi doğurduğunu söyledi. Metin; “Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz" dedi. 2017 yılında yakalanılan yüzde 7,4'lük büyüme oranının ardından 2018 yılına da hızlı başlanıldığının altını çizen Fatih Metin; "Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam!" ifadelerini kullandı. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin; “Ülkemiz yoluna devam ediyor. Sadece döviz yükselmesi nedeniyle dolar üzerinden yapılmaya çalışılan ve 24 Haziran’da da Allah’ın izniyle tamamen ortadan kalkacağını da bu büyüme rakamları müjdelemiş oldu. Bu nedenle ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Üretime ve büyümeye katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 24 Haziran’dan sonra da Milletimizden aldığımız güç ve destekle de yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.



