24 kişilik işe 4 bin kişi başvurdu

Haber: Kasım Şahin

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılan sürekli işçi alımı kura çekimi tüm illerde olduğu gibi ilimizde de gerçekleştirildi. İlimizdeki kura çekimi yoğun katılım nedeniyle 17 Temmuz Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kura çekimine Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, İŞKUR İl Müdürü İsmail Yalçın, Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Şube Müdürleri, Bolu 6. Noter Tahsin Aykanat, kuraya başvuranlar ve aileleri katıldı.

Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğüne toplam 40 kişi alınacak. Bu kişilerin 16’sı KPSS puan sıralamasına göre mülakata katılan kişilerden alınırken, 24 kişi ise çekilen kuradan sonra gerçekleştirilecek mülakatın ardından işe alınacak. Gençlik Spor Şube Müdürlüğüne KPSS puanı ile alınacak personel kapsamında gençlik liderliğine 11 lisanslı, 3 önlisanslı, Muhasebe bölümüne ise 2 kişi alınacak.Gençlik Spor tarafından mülakatlar ile 24 kişinin alınacağı kuraya toplam 4 bin 068 kişi katıldı. Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Makine Teknikeri, Temizlik Görevlisi (Engelli ve Eski Hükümlü olarak başvuranlar dâhil), Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni bölümlerine toplam 24 kişi alınacak. Meslek kollarına göre başvuran kişi sayısı, kurada mülakatlara katılmaya hak kazanan asıllar, yedekler ve alınacak kişi sayısı şu şekilde;

Meslek kolları Başvuran Asıl seçilen Yedek seçilen Kadro sayısı Temizlik 2171 4 4 1 Engelli Temizlik 279 12 12 3 Hükümlü Temizlik 59 8 8 2 Cankurtaran 29 8 8 2 Otobüs Kaptanı 184 4 4 1 Aşçı 118 4 4 1 Aşçı Yardımcısı 86 8 8 2 Elektrik Tesisatçısı 207 4 4 1 Güvenlik 648 24 24 6 Havuz Operatörü 12 4 4 1 Sıhhi Tesisatçı 21 12 9 3 Bilgisayar 254 4 4 1

“Hakkı Haklı çıktı”

17 Temmuz Spor Salonunda eski hükümlüler temizlik personeli için gerçekleştirilen kura çekimi sırasında neşeli anlar yaşandı. 2 kişinin alınacağı ve mülakatlara 12 asıl, 12 yedek listenin kurası sırasında kurada çıkan Hakkı Haklı kişinin ismi okunduğu sırada kurada yer alan protokolün dikkatini çekti. İsminin ve soy isminin okunduğu sırada protokol tarafından neşeli anlar yaşanmasını sağladı. Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ile her yıl artış gösteren işsizlik oranlarının ne kadar yüksek olduğu Bolu’da ortaya çıktı. 24 kişilik işe 4.068 kişinin müracaat etmesi işsizliğin gerçek boyutlarını ortaya çıkartmış oldu.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 16:33