24 saat bekleyemediler!

Haber: N. HalidAltundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatında zam yapıldı. EPGİS açıklamasına göre akaryakıtta önce ÖTV düzenlemesine gidildi. Buna göre benzinde 4 kuruş zam gerçekleşti. Ancak Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmadı. Araç sahiplerini öfkelendiren haber ise çok geçmeden geldi. EPGİS açıklamasında 7 Ocak itibariyle geçerli benzinin litre fiyatında 7 kuruş pompa satış fiyatında zam gerçekleştiği bildirildi. Önceki gün yapılan indirimin ardından 24 saat geçmeden gelen zam haberi araç sahiplerini bir hayli sinirlendirirken

son yapılan zam ile birlikte ilimiz Bolu’da benzinin litresi 7 lira 28 kuruş ila 7 lira 32 kuruş arasında değişen fiyatlarla satışa sunulmaya başladı.